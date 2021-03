Guía para viajar por Colombia durante esta Semana Santa

Con el inicio del periodo de descanso durante la Semana Santa, miles de personas aprovechan este periodo para viajar.



Sin embargo, hay una serie de aspectos que debe tener presente si pretende movilizarse durante este periodo.

Movilidad

Tenga presente los reportes de movilidad que hacen las respectivas autoridades en cada lugar del país. Sobre el estado de las vías, se puede conocer en detalle consultando a través de la cuenta en Twitter @Numeral767 o a la línea #767.



En la vía Bogotá - Girardot se espera la movilización de más de 312 mil vehículos, entre los días 26 de marzo al 4 de abril. Durante este periodo no se realizarán actividades de obra en los tramos que se están interviniendo, informó la Agencia Nacional de Infraestructura.



En el caso del transporte de carga, hay restricción para vehículos con carga igual o superior a 3.4 toneladas en los 40 corredores viales mencionados en la resolución. Será el sábado 17 de marzo, de 6:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.; el domingo 28 de marzo no aplica; el miércoles 31 será de 2:00 p.m. hasta las 11:00 p.m.; el Jueves Santo será de 6:00 a.m. a 3:00 p.m.; el Viernes Santo no aplica; el sábado 3 de abril desde las 4:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. y el domingo 4 de abril será desde las 10:00 a.m. hasta las 11:00 p.m.

Antes de emprender su viaje, lo recomendable es planear su ruta con el mapa de carreteras. Para esto, el Instituto Nacional de Vías dispone de un mapa en línea para conocer las tarifas de peajes, la red vial y cálculo de rutas.



También, frente a vuelos internacionales se debe tener presente que hay que presentar el formulario Check-Mig de Migración Colombia al ingreso al aeropuerto, además de diligenciar la aplicación CoronApp.



Autoridades nacionales recomiendan también cumplir los protocolos de bioseguridad y respeta las normas de tránsito.



“Antes de viajar revisemos que todos los documentos del vehículo estén al día, la revisión técnico- mecánica y el Soat, planear la ruta y salir con tiempos es importante para no exceder los límites de velocidad”, señaló esta semana Luis Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Colombia.

Temporada de lluvias

El Ideam reiteró el viernes que el país pasa por estos días por un periodo de lluvias, el cual debe ser tenido en cuenta.



Según su reporte, las condiciones mayormente nubladas con lluvias entre moderadas a fuertes con tormentas eléctricas se presentarán en áreas de Antioquia, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Eje Cafetero, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Valle, Cauca, océano Pacífico Chocó, Nariño, Vaupés, Guainía, Caquetá Arauca.



En cambio, las lluvias de menor intensidad se han presentado en áreas aisladas de Huila, Córdoba, Bolívar y Norte de Santander. La autoridad señala que persiste la escasa nubosidad con predominio de tiempo seco en amplios sectores del mar Caribe nacional, incluido el archipiélago de San Andrés y Providencia.

En todo caso, la temporada de lluvias ya ha dejado más de 300 incidentes en diferentes puntos de Medellín, según reportó el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres - Dagrd-.



Los principales fenómenos de riesgo originados por las fuertes lluvias que han caído en la capital antioqueña son deslizamientos, inundaciones y desplomes de árboles. Precisamente, en las últimas horas, organismos de gestión del riesgo de la ciudad han atendido cinco puntos críticos.



El Ministerio de Transporte ha advertido que durante esta Semana Santa se prevén condiciones meteorológicas adversas, las cuales pueden afectar las operaciones aéreas con cambios o cancelaciones de vuelos. En este caso, según las autoridades nacionales, las aerolíneas no están obligadas a compensar.

Restricciones por covid-19

Pero también, debe tener presente cuáles son las ciudades que tendrán toque de queda en Semana Santa. Recuerde que el Gobierno Nacional emitió unas recomendaciones para los municipios con mayor ocupación UCI. Las medidas contemplan toque de queda, ley seca y pico y cédula, las mismas que han funcionado en los momentos más duros de la pandemia.

Y es que el país está ingresando a una tercera ola de la pandemia. De hecho, el Instituto Nacional de Salud informó esta semana que 15 ciudades ya la están experimentando.



Entre ellas están Medellín, Barranquilla y Santa Marta, que son algunas de las que establecieron restricciones incluso antes de la circular del Ejecutivo.



Bogotá



En la capital de Colombia habrá toque de queda desde las 12 p. m. hasta las 5 a. m. desde este viernes 26 de marzo hasta el lunes 29 de marzo.



Además, la alcaldesa Claudia López descartó la medida del pico y cédula.



Medellín



Medellín y los otros 124 municipios de Antioquia tienen ley seca y toque todos los días entre las 12 a. m y las 5 a. m.



Esta restricción estará vigente, todos los días, hasta el lunes 5 de abril.



A esta restricción se suma el pico y cédula.



Este funciona teniendo en cuenta la fecha y el último número del documento de la identidad.



Si es un día par, podrán ingresar a centros comerciales, supermercados, bancos y notarías aquellos quienes tienen el último número del documento par. Mientras que si es un día impar, lo harán los que tienen el último dígito impar.



Barranquilla



Barranquilla entró a toque de queda nocturno desde la noche de este jueves.



El toque de queda y la ley seca van desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana.



Estará vigente desde el jueves 25 de marzo hasta el lunes 29 de marzo. Y vuelve el miércoles 31 de marzo hasta el domingo 4 de abril.



Sobre el pico y cédula, se restringe el acceso de personas a lugares privados abiertos al público y a todo tipo de establecimientos y locales comerciales, de acuerdo con el último dígito de su documento de identidad.



Cali



Cali y el Valle del Cauca también tienen toque de queda desde este viernes 26 de marzo hasta el domingo 28.



Luego, el lunes 29 y martes 30 no estará vigente, y el miércoles 1.° de marzo vuelve a regir hasta el lunes 5 de abril.





La restricción de movilidad en el departamento va desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m. del día siguiente.



Villavicencio



Villavicencio y todos los municipios del Meta tendrán toque de queda a partir de este viernes y hasta el próximo 5 de abril, desde las 12 de la medianoche hasta las 5 de la mañana.



Santa Marta



Santa Marta es una de las ciudades con restricciones más fuertes. En la ciudad hay toque de queda todos los días desde las 8 p. m. hasta las 5 a. m.



Además, hay confinamiento total tres días a la semana: miércoles, viernes y domingos.



Montería



Desde el miércoles 24 de marzo hasta el miércoles 31 de marzo en esta capital funciona el toque de queda entre las 10 p. m. y las 5 a. m.



Sin embargo, desde el jueves 1.° de abril la medida funcionará desde las 8 p. m.



También hay ley seca.



Manizales



En la capital de Caldas hay toque de queda y pico y cédula desde el 26 de marzo hasta 29 de marzo y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril.



La restricción a la movilidad va desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m.



Pereira



Pereira también se acogió a las restricciones a la movilidad nocturna. Estas van desde las 10 p. m. hasta las 5 a. m. y aplican entre el viernes 26 de marzo y el lunes 29, y desde el 31 de marzo hasta el 5 de abril.



