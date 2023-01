Es un hecho que no es posible el restablecimiento de la banca de la vía Panamericana en el kilómetro 75, en Rosas (Cauca) que terminó cubierta por tierra, piedras y lodo de la montaña, desprendidos el pasado 9 de enero, dejando incomunicado el suroccidente colombiano con el interior del país.

Así lo reiteraron el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Alfonso Latorre, y el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.



Por ello, según el ministro Reyes y el director de Invías, el Gobierno Nacional busca avanzar en mejorar corredores establecidos entre Cauca y Nariño para unirlos con la Panamericana, columna vertebral entre el suroccidente con el territorio nacikonal y Ecuador mismo.



Uno de esos corredores es la vía de El Bordo, La Sierra y Rosas, donde la apertura por las obras para ampliar esta carretera de un solo carril ha sido intermitente. Se cierra por días y luego se abre, pero no pueden circular vehículos de carga pesada. Solo de hasta tres toneladas.



Es así que se había anunciado habilitarla, de nuevo, hoy, en sentido de sur a norte, es decir, de Pasto, capital de Nariño, hasta Popayán, en Cauca.



Pero no será así y se espera su apertura este martes. “La vía es angosta y hay dificultades con las motocicletas y vehículos de la zona que deben transitar con algún producto”, dijo el alcalde de La Sierra, Míller Hurtado.



El segundo corredor es la vía entre Pasto y Mocoa y unaa tercera ruta alterna es la que comunica Piedra Sentada, El Tambo y Popayán, a lo largo de 99 kilómetros.



El director de Invías recordó que se buscan superar impases para conectar la Panamericana con estos corredores, con miras de ampliarlos.

Latorre explicó que estos trabajos incluyen construir un puente de 90 metros y una variante de 2,1 kilómetros con 70.000 millones de pesos.



Se aspira que a que el 20 de febrero esté listo el paso entre La Sierra y Rosas.



La presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca, Ana María Muñoz, dijo que el sector de transporte pierde al día 500 millones de pesos, afectando 11 municipios.



Entre tanto, colegios de Nariño suspendieron clases desde hoy. Los estudiantes volverán si se normaliza distribución de combustible y gas.



De acuerdo con la gobernación de este departamento, la normalidad dependerá también del avance de las obras en los corredores viales que están siendo ampliados.



