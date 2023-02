Llegó este 20 de febrero y era el día esperado ante un mes y medio de traumatismos y pérdidas millonarias para la economía del suroccidente nacional por el cierre de la carretera Panamericana, tras un derrumbe que cubrió la banca en el kilómetro 75.

El Gobierno había anunciado que este lunes estaría listo el paso de un puente de 90 metros y de una variante de 2,1 kilómetros con 70.000 millones de pesos, con el fin de conectar esa zona del municipio Rosas, en el centro del Cauca, con la Panamericana y así restablecer el flujo vehicular, entre el suroccidente y el interior del país.



Sin embargo, las obras no han culminado y eran una de las opciones, debido a que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, y el director del Instituto Nacional de Vías (Invías), Juan Alfonso Latorre, han venido reiterando que no es posible el restablecimiento de la banca en el kilómetro 75, afectada por el deslizamiento, el pasado 9 de enero, en Rosas.



Fue allí, donde más de 900 personas se quedaron sin sus parcelas, obligándolas a un destierro en busca de territorios seguros. Por ahora se espera que este 23 de febrero llegue el presidente Gustavo Petro para exponerle, de nuevo, la situación.



Según Invías, las lluvias han dificultado los trabajos, además de que autoridades de La Sierra, donde está una de las rutas alternas por el derrumbe, alertaron sobre la inestabilidad de los suelos y la posible ocurrencia de nuevos deslizamientos.



No obstante, en un comunicado en la entidad informaron: “Se avanza en la conexión de la vía Panamericana. Continuamos con la construcción del puente provisional, en el que ya quedaron instaladas las vigas que permiten la conexión entre ambos costados de la quebrada Chontaduro”.



También continúan los trabajos en otros trayectos, de acuerdo con el Gobierno.



Uno de esos tramos es la vía de El Bordo, La Sierra y Rosas, donde la apertura por las obras para ampliar esta carretera de un solo carril ha sido intermitente. Se cierra por días y luego se abre, pero no pueden circular vehículos de carga pesada. Solo de hasta tres toneladas.



El alcalde del municipio caucano La Sierra, Míller Hurtado, dijo que pese a que todavía no hay entrega del puente ni de la variante, en la población conservan la esperanza en que, como les han dicho en Invías, se trabaja intensamente para agilizar las obras de conexión.



El mandatario recordó que la vía de La Sierra, como una de las rutas alternas es muy angosta. Por ello, las motos solían ser el medio de transporte más frecuente en este tramo y no se esperaba que tuvieran que llegar vehículos de carga pesada con mercancía para ser llevada de Nariño, pasando por Cauca y Valle al interior del territorio nacional.



El segundo corredor para mejorar es la vía entre Pasto y Mocoa y una tercera es la que comunica Piedra Sentada, El Tambo y Popayán, a lo largo de 99 kilómetros.



Durante todo este mes y medio ha habido cierto optimismo entre autoridades y gremios de Cauca y Nariño, región que está incomunicada desde entonces por las pérdidas que llegarían a los 2 billones de pesos.



Es que la preocupación para diferentes sectores económicos de estos departamentos que incluyen, además, al vecino Valle del Cauca, no es para menos, pues la carretera Panamericana es la columna vertebral desde la frontera con Ecuador, atravesando estos tres departamentos.



La Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) informó que los represamientos del producto lácteo superaron los 12 millones de litros en pérdidas mensuales.



“A pesar de las reuniones con delegados del Gobierno Nacional y departamental; de los ministerios de Transporte y de Agricultura; de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entre otras entidades, la industria sigue teniendo sobrecostos por cuenta de la dificultad para transportar la leche”, aseguró la presidenta ejecutiva de Asoleche, Andrea González.



De igual forma, la ejecutiva manifestó que la alternativa de transportar el alimento por una vía alterna que se conectara con Ecuador no logró ejecutarse, debido a que el mecanismo de compensación no está publicado.



“Esta es una vía que iba a facilitar el paso de este producto perecedero y podría ayudarnos a contrarrestar las pérdidas que actualmente persisten para el gremio”, manifestó González.



La gerente de Colácteos Nariño, Soraya Arias, expresó que la situación es crítica. Solo en enero dejaron de vender más de 1.400 millones de pesos porque no les pudieron responder a sus clientes.



En solo Nariño, las pérdidas totales de la economía en el departamento superaron 1,6 billones de pesos, de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Pasto.



Los viajes de pasajeros en buses y transportes intermunicipales siguen enfrentando un ‘viacrucis’ desde Cali a Nariño. Los automotores parten después de las 4:00 y 5:00 de la tarde para tomar carretera de noche, y llegan a Rosas y a La Sierra, a la madrugada, cuando se empieza a abrir la vía alterna que está siendo ampliada para que por allí transite toda clase de vehículos, como los de carga pesada y no se paralice la economía mucho más de lo que ya lo está.



En Pasto, las pérdidas del sector transportador llegan ya a 12.000 millones de pesos, lo que refleja una reducción en las operaciones diarias en la Terminal de Transportes. De 300 buses matriculados en 30 empresas, hoy menos de la mitad presta el servicio.



El gerente de la Terminal de Pasto, Andrés Zambrano, indicó que el panorama en este mes y medio desde el alud no ha cambiado. Recordó que las rutas del norte eran las que movían el mayor número y ahora no es así, afectando empresas como Flota Magdalena y Bolivariano que han restringido sus desplazamientos. Otras emresas, como Cootranar, Transipiales y Flota Guáitara, mantienen dos viajes cada 15 días, en Nariño.



En Cauca, como lo sostuvo la presidenta de la Cámara de Comercio de este departamento, Ana María Muñoz, el sector transportador sigue perdiendo al día, un promedio de 500 millones de pesos, afectando 11 de los 42 municipios.



El gobernador de Nariño, Jhon Rojas, afirmó que esta región sigue a la espera de que el Gobierno Nacional asuma el sobrecosto en transporte de gas, alimentos e insumos desde y hacia el departamento.



Coincidió con los gobernadores de Cauca, Elías Larrahondo, y del Valle, Clara Luz Roldán, con gremios de estos departamentos en que el Gobierno Nacional debe autorizar una declaratoria económica, ambiental y social en esta zona del país para lograr recursos frente a la crisis.



El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, dijo: “Estamos solicitando apoyo no solo en temas sociales, también en los económicos, de orden público y ambientales porque son que han recibido golpes en estos departamentos”.



El director del Comité Intergremial y Empresarial del Valle, Edwin Maldonado, reiteró que el ministerio de Transporte debe ser más claro con los proyectos estratégicos que saquen a Nariño, Cauca y también al Valle de este laberinto, y de una incertidumbre por las obras de conexión con la Panamericana que aún no terminan.



