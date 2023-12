El puente que ‘blindaría’ contra los deslizamientos a la vía Panamericana

El 9 de enero pasado, cuando la montaña arrojó a la vía Panamericana 10.000 metros cúbicos de piedras y lodo, cubriendo la banca en el kilómetro 75, empezó un calvario para 900 personas, que se quedaron sin sus parcelas y se vieron obligadas a un destierro.



También fue un calvario para la economía del país en cuanto al transporte de productos desde el interior hasta el suroccidente nacional.

Aquella masa gigantesca que se desprendió aún sigue ahí, como efecto de la conocida falla geológica entre Timbío y Rosas (Cauca), porque fue imposible restablecer ese corredor, y en estos 11 meses el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el ministerio de Transporte han venido adelantando obras para hacer, primero, más segura la Panamericana y, segundo, contar con conexiones viales a esta columna vertebral que une a Nariño con Cauca, el Valle del Cauca y el Eje Cafetero, y así garantizar el paso vehicular sin peligro alguno.



De acuerdo con el subdirector de Gestión del Riesgo de Invías, Víctor Ríos, la solución planteada inicialmente en una obra estimada en $ 70.000 millones, en 1,8 kilómetros, con un puente de 80 metros de longitud se definió luego como una vía de conexión definitiva de 2,2 kilómetros con un puente de 125 metros de extensión, tratando de salirles al paso a más deslizamientos que se han presentando, en especial por la ola invernal que en los últimos dos meses se desató con fuerza en esta región.



Así van las obras en la vía Panamericana. Foto: Invías

El funcionario le explicó a EL TIEMPO que tomando todas las obras desde el derrumbe se lleva un avance en la ejecución del 79 por ciento. “Se ejecutan obras de construcción y montaje de la superestructura del puente de 125 metros, incluidos los accesos en tierra armada al mismo, construcción de obras laterales para el manejo de aguas, obras de contención, estabilización de taludes y construcción de estructura de pavimento a lo largo de 400 metros, aproximadamente”, señaló.



No obstante, recalcó que desde que quedó permitido el paso a la altura de Mojarras y la vereda Chontaduro para transitar de Cauca a Nariño, a finales de noviembre, dentro de la vía definitiva que empata con la Panamericana, están transitando sin problemas por este nivel todo tipo de automotores de hasta 52 toneladas. Y aclaró: “La ‘vía conexión Panamericana’ fue habilitada parcialmente en un tramo de 1,6 kilómetros de los 2,2 proyectados, incluyendo un puente definitivo de 30 metros para el tránsito de todo tipo de vehículos. Esta vía ya cuenta con características técnicas y de diseño, lo cual permite la transitabilidad cómoda y segura de los vehículos”.

Obras en la vía Panamericana. Foto: Invías

Los trabajos hechos comprenden terraplenes reforzados con geosintéticos para el acceso a estos con explanaciones, suministro e instalación de materiales granulares y carpeta asfáltica que conforman la estructura del pavimento, además, la construcción de obras de estabilización y contención de taludes, y otras para el manejo de aguas superficiales.



También explicó que por la dinámica en la ejecución de los trabajos y la estimación de las necesidades y las actividades por ejecutar, se han venido presentando hechos sobrevinientes, como los constantes deslizamientos en el sitio de la emergencia, y por ello el trazado pasó de 1,8 kilómetros a 2,2.

Ríos agregó que las obras siguen avanzando para culminar el puente de 125 metros, soportado esto también en lo recomendado en el informes del Servicio Geológico Colombiano.



Agregó: "Los 600 metros que faltan por terminar de la vía definitiva y que incluyen un puente de 125 metros se esperan ser entregados a finales del próximo mes de enero".

Obras complementarias

Ríos explicó que una de las obras en estos meses fue la habilitación de la vía alterna (Depresión-La Sierra-Rosas) con actividades de mejoramiento a nivel de afirmado, obras para el manejo de aguas, pavimento en puntos críticos y ampliación de curvas para el tránsito de carga pesada y buses.

obras en la vía Panamericana. Foto: invias

Además, hubo mejoramiento en la que fue una vía provisional en dicha conexión con construcción de un puente de 30 metros.



También se mejoró la vía Piedra Sentada-El Tambo-Popayán para habilitar en un sentido la circulación de los vehículos dobletroque de hasta 30 toneladas.

Así mismo, el Gobierno informó que en estos 11 meses se intervino la vía alterna destapada en varios tramos que comunica a Pasto con Mocoa, llamada el Trampolín de la Muerte, la cual muchos vehículos tomaron en enero, cuando se registró el gran derrumbe. Ya por esta vía también pueden pasar los dobletroques de 30 toneladas.

El impacto económico

El Invías señala que hay mucho adelantado y ahora solo falta terminar el puente de 125 metros.



Por su parte, el director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, Gerardo Arroyo, aclaró que aunque esta estructura no está lista, no significa que no haya paso entre este departamento y Nariño sin inconvenientes, sobre todo, cuando se acercan las fiestas de fin de año y de comienzos de 2024, como la Feria de Cali, en el Valle; las de Pubenza, en Cauca; y el Carnaval de Blancos y Negros, en Pasto, Nariño; para que la economía resurja.



“Con la apertura de la Panamericana se espera que se empiecen a estabilizar los precios de los fletes y que la dinámica económica pueda comenzar a recuperarse para generar el desarrollo que tanto requiere el suroccidente colombiano. Pero hay quienes piensan que si el puente de 125 metros no está listo, la carretera no sirve. Y están errados: la vía opera sin restricciones de carga, todos los vehículos pueden transitar, y esto permitirá que las personas que piensen viajar para pasar la Navidad y fin de año con las familias –así mismo para disfrutar las fiestas tradicionales– puedan hacerlo sin ningún problema”, explicó el dirigente.



En cuanto a las afectaciones, Arroyo afirmó que las pérdidas en todo este año con pasos restringidos superan los 85.000 millones de pesos en el Cauca. Pero si cuentan las de todo el suroccidente con Valle, Cauca y Nariño, rebasaron, en buena medida, los 2 billones de pesos.



“Golpeó a los sectores de transporte terrestre, agrícola, el de gastronomía y el hotelero. Pero el sector de transporte perdió un 25 por ciento de sus usuarios. Eso quiere decir que se está trabajando con el 75 por ciento de sus clientes porque el restante 25 por ciento emigró al sector informal o, en su defecto, compró moto o carro”, manifestó.



El directivo enfatizó en que las exportaciones y el comercio también se afectaron gravemente, por lo que aún se siente el coletazo frente al alza de la canasta familiar.

Por su parte, la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche) informó, por ejemplo, que los represamientos del producto lácteo en los primeros meses de este año superaron los 12 millones de litros en pérdidas mensuales.

Una comunidad asegura que no les entregaron ayudas tras los derrumbes

No obstante los avances mencionados por el Gobierno Nacional y el beneplácito por los trabajos manifestado por los gremios, un sector de las comunidades aledañas a los sectores intervenidos no están del todo satisfechos.



Entre el 14 y el 20 de noviembre, la comunidad de La Sierra abrió sus puertas y permitió sin inconvenientes los trabajos en esa zona.



Sin embargo, cuando se alistaba la apertura del puente de 30 metros en la vereda Chontaduro algunos pobladores salieron a protestar y evitaron que en esa ocasión los trabajos continuaran.



Luego de diálogos, las obras continuaron hasta habilitar ese corredor. Pero, desde ese entonces, reclaman pagos oportunos por los predios desocupados y para mejoras en otras viviendas que aún estarían pendientes.



Luz Meneses, habitante del sector, declaró en ese momento que el motivo de las protestas era ese incumplimiento con los campesinos afectados por el derrumbe de enero, que viven en la vereda Chontaduro, y dijo que hubo promesas de pagos para arriendo y a varios no les han pagado.



No obstante, el subdirector de Gestión del Riesgo de Invías señaló: “La gestión sociopredial que le corresponde al Invías se encuentra conforme; de otra parte, las protestas y los bloqueos por parte de la comunidad obedecen a situaciones ajenas a la ejecución de la obra propiamente”.



Al tiempo, el director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca opinó: “Se presentaron algunas protestas de comunidades de Chontaduro, pero hay que informar que el Gobierno Nacional ya hizo algunas compras e hizo entrega de algunos predios con el propósito de que las familias que resultaron afectadas (por el derrumbe) pudieran trasladarse”. Y concluyó que ya están en proceso de entrega de títulos.

CAROLINA BOHÓRQUEZ Y MICHEL ROMOLEROUX

CORRESPONSALES DE EL TIEMPO

CALI Y POPAYÁN