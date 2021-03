Indígenas bloquean vía Panamericana en medio de protestas

Comunidades pertenecientes al Movimiento de Autoridades Indígenas del Suroccidente salieron a protestar este martes en la vía panamericana argumentando incumplimiento del Gobierno Nacional de agenda y mesa macroregional.



Desde la mañana de este martes, integrantes de las comunidades indígenas, bloquearon la vía Panamericana entre Popayán y Cali. Autoridades dicen que, al parecer, una tractomula fue atravesada a la altura de la vereda Florencia en Piendamó, impidiendo el paso vehicular en ambos sentidos.



Según el Movimiento de Autoridades Indígenas del SurOccidente (AISO), los bloqueos se llevan a cabo por incumplimientos por parte del Gobierno Nacional.



“El Gobierno Nacional le ha fallado históricamente a las mujeres al no dar garantías plenas e integrales para el goce efectivo de sus derechos, reconocidos a nivel nacional e internacional y hoy les incumple a las mujeres del Movimiento AISO al no tener la voluntad política para la interlocución y el desarrollo de la agenda acordada con las mujeres AISO”, dicen los manifestantes.



La organización señala que para este lunes se tenía acordada la participación de la consejera Presidencial para la Mujer, Gheidy Gallo Santos y el viceministro del Interior, Carlos Baena en el resguardo Nasa de Novirao, municipio de Totoro, pero no llegaron.



La Asamblea Permanente espera el cumplimiento de la agenda acordada con el Gobierno Nacional para esta semana, convocando al ministro de Agricultura, ministro del Interior, Ministro de Justicia, ICBF Nacional, el Alto Comisionado para la paz, el Ministro de Salud, Ministro de Transporte, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de las TICS, la Consejeria Presidencial para la Juventud y el DPS para avanzar de manera integral en la implementación de la agenda AISO.

