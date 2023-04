La Gobernación del Cauca confirmó este sábado que gracias a un trabajo conjunto con el Gobierno Nacional, se espera poder comenzar los diálogos con las comunidades indígenas yanaconas, quienes se declararon en asamblea permanente por las afectaciones en una vía que no han sido atendidas por las autoridades.

A través de un comunicado firmado por el Cabildo Mayor Yanacona, las comunidades indicaron que desde el 22 de octubre del año pasado, producto de las intensas lluvias, las vías de acceso a sus resguardos (que conectan el oriente del cauca) se vieron afectadas y desde entonces hay más de 30.000 personas incomunicadas



"De igual manera, se presentó pérdida de la banca, debilitamiento de puentes, derrumbes en las vías de los resguardos aledaños y otros sectores, que han desconectado a esta región con el departamento del Cauca, generando cuantiosas pérdidas económicas por el movimiento en masa que acabaron con cultivos, viviendas, infraestructura productiva, acueductos locales, entre otros", señala el comunicado.



Recibimos comisión del Gobierno Nacional con quienes hemos trabajado la situación desde hace 3 días para evitar el bloqueo en la vía Panamericana. Esperamos que a través del diálogo con las comunidades indígenas Yanaconas y mediante trabajo en equipo podamos dar solución. pic.twitter.com/Bi3K0WgNu8 — Gobernación del Cauca (@GobCauca) April 1, 2023

Según las comunidades, las afectaciones ya cumplen cinco meses y pese a que se han radicado informes y reportes, no se han atendido sus solicitudes por parte de las autoridades competentes.



"En febrero con el Gobierno Nacional se radicó un informe técnico de la afectación en la zona ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el Ministerio de transporte, pero no hemos tenido eco", advierten.



Por lo anterior, las comunidades habían advertido bloqueos sobre la vía Panamericana desde este sábado, para generar traumatismos en esta importante carretera durante esta Semana Santa y así conseguir que se les escuche.



No obstante, desde la Gobernación del Cauca se confirmó la llegada de una comisión del Gobierno Nacional para que se inicien diálogos con las comunidades y lograr que se atienda la situación y que no se presenten bloqueos.

