Atención: comunidades del Cauca anuncian que bloquearán la vía Panamericana

A través de un comunicado, el Comité Cívico por la Defensa y Dignidad del Pueblo de Cajibío, Cauca, anunció que la vía Panamericana será bloqueada, a partir de este viernes 17 de noviembre, a la altura de El Cairo. La razón, supuestos incumplimientos en una obra vial de la zona.



“El día 17 de noviembre habrá taponamiento toral y masivo de la vía Panamericana, la cual solo se despejará en el momento en que se reactiven los trabajos, ingrese toda la maquinaria retirada y se garantice la terminación efectiva de estas obras”, dice un comunicado de la organización.



En el oficio se lee que “dos años para el abordaje y terminación de una obra de rehabilitación elemental y básica no es más que una burla a la comunidad por parte del gobierno departamental, el contratista, la interventoría y los entes de control, quienes poco o nada han hecho para concretar oportunamente esta obra indispensable y prioritaria para la comunidad".



También habla sobre "el incumplimiento de los aspectos acordados en acta firmada en el pasado paro o toma de la panamericana, nos impulsa a concretar con vías de hecho esta expresión ciudadana y comunitaria ante el gobierno departamental y su irresponsabilidad con el municipio”.



Y agregaron: “Advertimos e informamos a toda la comunidad sobre la necesidad de comprender la problemática y de participar en esta manifestación frente a la indolencia gubernamental”.



Responsabilizan al contratista encargado de la obra, al igual que a la secretaría de Infraestructura y gobernación del Cauca.



Aseguran que la movilización solo se suspenderá cuando se logre un acuerdo sobre sus peticiones.



Las autoridades en el Cauca piden a la comunidad no acudir a las vías de hecho para no afectar el tránsito de vehículos partículares y carga pesada con provisiones para todo el suroccidente colombiano en la vía Panamericana, que viene desde Nariño, pasa por Cauca, Valle y se comunica con el interior del país.



POPAYÁN