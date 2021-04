Cambian los horarios de cierre en la vía Manizales Medellín

Desde este lunes, cinco de abril, se modifican los horarios para los cierres programados en la vía Manizales - Medellín, la misma que sirve de camino para quienes van de Armenia o Pereira a la capital antioqueña. La Concesión Pacífico Tres, indicó que el cierre total se aplicará de lunes a viernes entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche. Antes era entre las 12 del medio día y las 5 de la tarde.



Además de esto, habrá paso vehicular controlado a un carril, según las condiciones de tránsito de la vía de lunes a viernes de 9:01 p.m. a 10:59 a.m. sábados, domingos y festivos no habrá cierre total.



“En las horas en las que no hay cierres totales, habrá paso alternado por un carril hasta evacuar la fila en cada sentido de circulación, debido a que en la vía se presentan obras en construcción que impiden el tránsito continuo en ambos sentidos”, indicó la Concesión.



Estos horarios estarán vigentes hasta el 31 de octubre de 2021. A partir del 1 de noviembre de 2021 y hasta el 31 de julio de 2022 habrá reducción de horarios y de longitud de kilómetros, según comunicó la Pacífico tres.



“Estos cierres se realizan con el objetivo de preservar la seguridad de los usuarios de la vía y los trabajadores que ejecutan las obras, permitir la planeación de los viajes y avanzar en las labores constructivas que se adelantan en los 46 kilómetros de vía”, precisaron.



A quienes viajen en cualquier tipo de vehículo, se les recomienda tomar como vía alterna la ruta Manizales - La Dorada - Medellín. También están las rutas: Manizales - Pácora - Aguadas - La Pintada y La Pintada - Valparaíso - Caramanta - La Felisa. Estas tienen restricción para vehículos de más de 16 toneladas.

Así van las obras

Las restricciones serán entre los sectores de La Felisa y La Pintada, departamentos de Caldas y Antioquia, en donde se concentran ahora las obras con las que se espera hacer una vía más corta para llegar del Eje Cafetero a Medellín y así una vía más directa al puerto de Buenaventura.



La concesión tenía bajo su cargo la construcción de cinco unidades funcionales, de las cuales ha entregado dos en su totalidad, una la entregará este mes y otra en mitad de año, según indicó su gerente Santiago Pérez Sin embargo, resta la más compleja.



“En esta entre La Felisa y La Pintada avanzamos en un 51%, allí se presenta una condición de movilidad crítica porque es un corredor estrecho que no permite el tránsito en los dos sentidos y , además el oficio de los trabajadores”, apuntó Pérez.



En la zona también está el poliducto de Ecopetrol para de Cartago – Medellín y 560 construcciones informales que deben intervenirse por parte de la concesión para poder ingresar con la maquinaria.



“Estamos en plena construcción y sabemos que es un tema muy perjudicial para el usuario de la vía porque tiene que esperar; también lo es para nosotros porque no tenemos todas las horas para trabajar como quisiéramos. Les pedimos paciencia porque después de que entreguemos en túnel de Irra habrá una vía más rápida y mejor de la que teníamos antes”, añadió el gerente de Pacífico tres.



Se espera que la totalidad de la obra se entregue a mediados de 2022.

