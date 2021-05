Vía La Línea fue despejada luego de tres semanas de bloqueos

Luego de casi tres semanas de bloqueo, la vía La Línea, entre Cajamarca y Calarcá, en el centro del país, este domingo se restableció el tránsito por el corredor vial, según informaron las autoridades en el Quindío.



En el sector de Versalles, en Calarcá, Quindío, permanecían transportadores y comunidad indígena. Y aunque participaron en varias reuniones de concertación tanto en Risaralda como en Quindío, no se habían llegado a acuerdos.



(Además: Murió bebé porque no dejaron pasar ambulancia en un bloqueo)

“Siguiendo instrucciones del señor presidente de la República consistente en despejar las vías del país, damos un parte de tranquilidad en la vía que conduce de Calarcá a Cajamarca, ya fue despejado el sector y de manera pacífica atendieron al llamado de despeje las personas que allí se encontraban”, dijo director de carabineros y seguridad rural de la Policía, brigadier general, Jesús Alejandro Barrera.



El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo, señaló que “una vez más demostramos que pacíficamente nos entendemos mejor, los diálogos continúan esta semana, seguiremos en reuniones y esperamos que este corredor tan importante en Buenaventura y Bogotá siga habilitado”.



(Lea también: El drama de los afectados por los bloqueos de las vías del país)



Por su parte uno de los líderes de la comunidad indígena dijo que “no era ilegal lo que estábamos haciendo en Versalles porque no estábamos impidiendo el paso total, nosotros estábamos de forma pacífica y había gente grabando porque llegaron con incitaciones y la discriminación hacia nosotros. Llevamos 20 años pidiéndole al Gobierno un acto administrativo que es un registro y no ha sido posible”.



El alcalde de Calarcá, Luis Alberto Balsero Contreras, expresó que “nunca compartimos las vías de hecho y tampoco los bloqueos con violencia. Primero doy gracias a Dios porque no tenemos cifras y situaciones que lamentar y celebramos que los camioneros e indígenas levantarán las barricadas en Versalles, en Calarcá. Un claro ejemplo que el sentido común y el diálogo nos lleva a consensos”.



(En otras noticias: Vandalismo y arte, las dos caras de las marchas del sábado en Medellín)