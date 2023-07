El alcalde de Atrato, Chocó, Juan Génesis Bejarano Martínez, señala que la comunidad de este municipio chocoano ha sido gravemente afectada por la suspensión de los trabajos en la vía que conduce a Quibdó.

Se trata de la vía Pacurita - San Martín de Purre, que conecta ambos municipios y está avaluada en 7.652'297.700 pesos, la cual se encuentra frenada desde el 25 de mayo del 2022 cuando apenas se encontraba en el 24 por ciento de avance.



El contrato de la vía fue liquidado tras la modificación que se realizó a la Ley de Garantías en el 2022, por lo que los recursos que iban a destinar desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) no llegaron y el consorcio suspendió las labores.



"Nos piden dinero que claramente no tenemos, y de la UNGRD no me han vuelto a contestar el teléfono desde mayo de este año. La obra se encuentra completamente abandonada, y por las condiciones climáticas del departamento, están ocasionando que los trabajos realizados se pierdan, aumentando de manera significativa la problemática que ha venido afectando a la comunidad beneficiaria", denuncia el mandatario de los atrateños.



Comunidad advirtió tomar vías de hecho si no se atiende la situación. Foto: Cortesía: Alcalde de Atrato

Bejarano Martínez asegura que el consorcio hizo una demanda contra el municipio por la falta de pagos, por lo que hace un llamado al Gobierno Nacional para atender esta situación, pues los productores se han visto afectados al tener que pasar el río en lanchas para llegar a Quibdó, lo cual hace más costoso el desplazamiento.



"Esto es un elefante blanco más de los que se ven en Chocó. Hablan mucho del departamento, pero no ven que es culpa del mismo Estado el atraso que dejan aquí", se lamenta el alcalde.



El proyecto une dos municipios, desembotella cuatro comunidades, genera turismo, y se espera que reactive la producción agrícola.

"La comunidad afectada ya está a punto de acudir las vías de hecho para que se le dé la solución adecuada a dicha problemática, le reitero de la forma más amable y comedida al Gobierno Nacional que realicen las acciones pertinentes para resolver lo más pronto posible la situación respecto al convenio en referencia", indicó el mandatario.



