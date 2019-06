'Vía de la Prosperidad avanza sin retrasos': Gobernación del Magdalena

Ante la investigación disciplinaria que inició la Procuraduría General de la Nación contra la Gobernación del Magdalena, por una presunta mala planeación que habría ocasionado incumplimientos en la construcción de la Vía de la Prosperidad, la gobernadora Rosa Cotes en compañía de su gerente de proyectos y varios integrantes de su equipo de Gobierno, se dirigió hasta la obra para demostrar que no existen irregularidades, ni sobrecostos y que la carretera avanza de manera satisfactoria.

La Procuraduría General de la Nación cuestionó a la mandataria departamental y a su antecesor Luis Miguel Cotes por presuntas faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que va de Palermo – Sitio Nuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena, que se proyectó por un valor de $466.900 millones.



A juicio de la Procuraduría, al parecer, no se cumplieron los fines del proyecto Vía de la Prosperidad contemplado en el contrato 617 de 2013, firmado por el exgobernador Luis Miguel Cotes, lo que habría afectado su alcance físico que pretendía intervenir 52.6 kilómetros de carreteable, en tres tramos.



El órgano de control consideró así mismo que la Gobernadora, en su condición de ejecutora del proyecto y garante de la correcta vigilancia, presuntamente no emprendió las acciones necesarias para que la obra tuviera resultados reales y efectivos.

Obra genera beneficios

En respuesta a este pliego de cargos emitido por la Procuraduría General de la Nación, por el contrato de la Vía de la Prosperidad, la gobernadora Cotes dijo que se declara respetuosa de esta determinación, sin embargo, defendió el proyecto el cual dijo está prácticamente culminado y ha beneficiado al sector productivo de la zona.



“Un conductor de bus, anteriormente hacía un viaje y hoy con las nuevas condiciones de la carretera está realizando un total de siete; no hay duda que estamos mejorando la competitividad y hemos traído un gran desarrollo social en la zona”, indicó Cotes.



Agregó la mandataria, que espera que esta investigación sea el escenario para demostrar lo que se ha logrado desde su administración, impulsando esta obra que beneficia a muchos magdalenenses.



“El contrato se ha regularizado conjuntamente con el Invías, la Contraloría General de la Nación, a través de su delegado para la Participación Ciudadana, la veeduría ciudadana especializada y la interventoría en el marco de los principios de la contratación estatal, la función pública y la gestión fiscal”, precisó la mandataria.



Por su parte el gerente de proyectos, Fabio Manjarrez detalló que el proyecto vial no ha tenido ninguna adición presupuestal en toda su ejecución. “El contrato arrancó con un valor de $432 mil millones de pesos en el año 2012. ¿Saben cuánto cuesta hoy? $432 mil millones de pesos, los mismos de hace 7 años, esto quiere decir que no ha tenido ni un solo centavo de adición”, expresó.



Según el funcionario de la primera etapa de la carretera que contempla la conexión entre Palermo y Sitionuevo hay 47 kilómetros, de los cuales sólo los últimos dos están en terraplén y serán entregados el 31 de octubre.



De acuerdo al análisis hecho por la Gobernación del Magdalena, con la puesta en marcha de la Vía de la Prosperidad comenzó a llegar la inversión en este sector y a valorizarse los predios.

‘Mello’ Cotes aportará pruebas

Otro de los que se pronunció por la investigación de la Procuraduría fue el ex gobernador y hoy aspirante al mismo cargo, Luis Miguel Cotes Habeych quien dijo que está tranquilo y tiene todas las pruebas para resultar absuelto, tal como sucedió en un proceso disciplinario que por las mismas causas, adelantó la Procuraduría General.



El exgobernador añadió que en diversas instancias ya ha demostrado que los recursos se encuentran invertidos, asunto que nunca ha sido cuestionado por ningún organismo de control.



Cabe precisar que la decisión de la procuraduría, no es una sanción, por lo cual no genera inhabilidad, así que el Mello Cotes continuará con su proceso de recolección de firmas en el departamento para habilitar su candidatura por el movimiento Magdalena Gana.

ROGER URIELES VELASQUEZ

Especial para EL TIEMPO

​Santa Marta

En Twitter: @Jorgedelahoz2