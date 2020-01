¿Peligro inminente? Alertan sobre falla en importante vía de Santander

Aunque la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) manifestó que por ahora no se contempla el cierre de la vía entre Bucaramanga y Barrancabermeja, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach Manrique, advirtieron que sí hay peligro debido al desplazamiento del puente Caño Seco. También señalaron que será necesario construir una variante para evitar afectaciones a la economía de Santander si la estructura colapsa.

“La Concesión Ruta del Cacao encontró un desplazamiento de la estructura del puente Caño Seco, por eso advirtieron que ante un posible movimiento de tierra o por las lluvias el puente puede colapsar. Según la ANI, con el monitoreo se puede seguir transitando, pero también ya se autorizó el diseño de un paso alterno y su ejecución en las próximas semanas, entonces sí hay un peligro inminente”, precisó el Gobernador.



En ese mismo sentido se pronunció el Alcalde de Barrancabermeja, quien señaló que aunque la ANI haya prolongado el cierre de la vía, “debemos tener la claridad de que es un puente que en la estimación de la Concesión debe cerrarse para poder hacer los estudios técnicos suficientes y saber si garantiza o no la seguridad de las personas”.

El burgomaestre agregó que en ese sentido la ciudad ya se viene preparando para que cuando se cierre la vía mitigar los altos costos que se verían reflejados en la canasta familiar de los barranqueños, teniendo en cuenta que gran parte de los productos y servicios del Puerto Petrolero son llevados desde Bucaramanga.

La vía provisional que se abrió en medio del derrumbe en el sector de Mata de Cacao ya registra hundimientos y grietas, lo que significa que la tierra sigue moviéndose. Foto: Jaime Moreno

Daño en el puente

EL TIEMPO informó en agosto de 2019 que los daños en los 11,5 km de vía sustitutiva que construyó la empresa canadiense Isagén para reponer el tramo vial que se inundaba por la represa estarían mal diseñados y construidos.



Y esto quedó en evidencia a través de una comunicación que la Concesión de la Ruta del Cacao le envío al vicepresidente de la ANI, Carlos García Montes, en julio de 2019, cuya principal alerta era que el puente Caño Seco tenía un “empuje lateral de material vegetal” que lo podría afectar a largo plazo. Pero además, la Concesión advirtió que si se verificaba la afectación al puente como ocurrió “deberíamos, en el buen cumplimiento de nuestras obligaciones, cerrar la vía, pues claramente no podemos asumir una responsabilidad de este estilo delante de los propios usuarios de la vía”.



Pero la Concesión fue más allá y señaló que si en los 11,5 km hay más afectaciones como esta, que ya se comprobaron en el caso de los túneles, algunos taludes y tramos con hundimientos, eso significa que las obras ejecutadas por Isagén tendrían deficiencias en la calidad y estabilidad. Y esto es más grave aún si se tiene en cuenta que cuando la generadora de energía ejecutó las obras era una empresa estatal, es decir, gran parte de los dineros que allí se invirtieron eran públicos.



El presidente de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán Domínguez, señaló que es una buena noticia que la vía no se cierre, pero advirtió que aunque no se descarta que en un futuro cercano dicho cierre se dé, le pidió a la ANI y a la Concesión tomar las medidas necesarias para no afectar el flujo vehicular debido a los intereses económicos que se mueven por esta calzada.



En cuanto a la vía hecha por Isagén, Beltrán Domínguez indicó que la acción popular en contra de la empresa avanza en el Tribunal y en ella se pide que le responda a los santanderanos por esta vía que, pese a las advertencias de los gremios y expertos de que no se hiciera por la falla geológica, “no se atendieron las recomendaciones y tenemos lo que se puede ver hoy. La reclamación sigue en firme y pedimos que se entregue una vía como debe ser”, concluyó.

Se hará la variante

Tras las advertencias de la Concesión Ruta del Cacao y la presión de la Gobernación de Santander, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió construir una variante en el sector de Caño Seco para sacar el tráfico del puente que podría colapsar.



El ‘beneficio’ que traería este nuevo paso vehicular, que sería de un solo carril, tendría una longitud de 800 metros y un costo de $3.500 millones, es que los vehículos de carga pesada podrían volver a transitar por este corredor vial.



La decisión de construir la variante la anunció la ANI en el Comité Departamental de Gestión del Riesgo, convocado justamente para conocer detalles de esta situación y el riesgo que corren los viajeros que pasan a diario por el puente.



El secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez Cancino, dijo en entrevista con Caracol Radio que la Ruta del Cacao ya entregó los diseños para la construcción del paso provisional por el que se desviará el tráfico del puente. “Los diseños fueron aprobados y están pendientes unas licencias ambientales y de inmediato se hará la construcción”, señaló el Funcionario.



Así las cosas, pese a que el ANI había dicho que el puente está en buenas condiciones de transitabilidad, terminó dándole la razón a la Concesión y a la Gobernación, quienes advirtieron que sí hay peligro y solicitaron el cierre de la vía para evitar alguna tragedia.





LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA