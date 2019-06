Vía Bogotá-Bucaramanga estará cerrada por Vuelta a Colombia

Por el desarrollo de las etapas 3 y 4 de la Vuelta a Colombia 2019, que se correrán en Santander el miércoles y el jueves 20 de junio, se cerrarán las vías entre San Gil y Piedecuesta desde las 5:00 a. m., para los vehículos de carga pesada y desde las 6:00 a.m., para los vehículos particulares.

La etapa 3 se inicia a las 10:00 a.m. partiendo desde el municipio de San Gil y pasando por Piedecuesta, Floridablanca, Anillo Vial, Chimitá, calle 45, carrera 9, calle 37, hasta llegar a la Gobernación de Santander, ubicada en el centro de Bucaramanga.



“Mañana (miércoles) se va a hacer el cierre a las 5 de la mañana sentido Bucaramanga-San Gil, debido a que la carrera comienza a las 9:30 a.m. y a las 5 de la mañana se cierra la carretera para carga pesada y a las 6 de la mañana se cierra total; eso es lo que se tiene planeado y a medida que vaya pasando el último competidor se va abriendo la vía”, afirmó el Comandante de Tránsito y Transporte, Julián Rodríguez.



La etapa 4, que se correrá el jueves 20 de junio, se inicia a las 10:00 a.m. y el recorrido es: Gobernación de Santander-calle 36-Diagonal 15-Puerta del Sol- Autopista Bucaramanga-Floridablanca-Anillo Vial-Palenque-Lebrija y Barrancabermeja.

Se espera que las vías por donde van a pasar los competidores de la Vuelta Colombia sean habilitadas al mediodía.



BUCARAMANGA.