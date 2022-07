El gobierno del presidente Iván Duque dio vía libre a la construcción del primer tramo de doble calzada de la vía al Llano, con la suscripción del Decreto 1208 de 2022, que posibilita la ejecución de obras por impuestos.



Así lo informó la exsenadora Maritza Martínez en sus redes sociales al señalar que la obra en el trayecto de Bogotá hasta Cáqueza se podrá ejecutar par completar la doble calzada de los 96 kilómetros de la vía que unen a la capital del país con Villavicencio.



Ese fue un compromiso que adquirió el presidente Iván Duque el pasado 6 de julio, durante la puesta en marcha del tercer tramo de la doble calzada entre Chirajara y Villavicencio, cuando dijo que no se instalarán más casetas o incrementen más los costos de los tres peajes que tiene la carretera.



La información fue recibida con satisfacción por la Gobernación del Meta, que en un comunicado expresa que el anuncio de la inversión de más de tres billones de pesos para la construcción de la doble calzada en el tramo uno de la vía al Llano genera un gran espaldarazo al desarrollo del Meta y la media Colombia.



"Estas inversiones implican más desarrollo para el departamento, más fortalecimiento del gremio turístico y el respaldo del Gobierno Nacional a la promoción que desde la administración departamental hemos venido haciendo", aseguró el director del Instituto de Turismo del Meta, Luis Carlos Londoño Vargas.



No obstante, del segundo tramo de la doble calzada faltan por concluir la construcción del puente de Chirajara, previsto para entregar en marzo de 2024, el viaducto en el kilómetro 58 en dirección Bogotá-Villavicencio y la unión de los túneles 13 y 14, también en el kilómetro 58. También, hace falta el reforzamiento y extensión de los túneles falsos en los kilómetros 46+700 y 64+400.



El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Manuel Felipe Gutiérrez, aseguró que el puente de Chirajara se a entregar antes de marzo de 2024 por el importante avance que tiene la obra.



De la unión de los túneles 13 y 14 dijo que "técnicamente ya encontramos la solución y estamos buscando resolver el tema jurídico para reiniciar los trabajos, que esperamos acordar en los siguientes días, antes de terminar el actual periodo de gobierno".



Del reforzamiento de los túneles falsos, Gutiérrez comentó que sus diseños y construcción es parte del convenio interadministrativo que firmaron la ANI con el Invías y para eso se apropiaron los recursos y la solución está en manos de Invías.



No obstante, el director de Invías, Juan Esteban Gil, señaló que los túneles falsos "no son responsabilidad de nosotros, los estudios y diseños se lo entregamos a la ANI, que es el responsable de ejecutar las obras".



Finalmente, Gil aseveró que para la construcción del viaducto en el kilómetro 58 "ya tenemos los diseños definitivos y nos entregaron el predio de la estación de servicio y el contratista empezando a ejecutar las obras".



Un informe del Comité Cívico de Villavicencio señala que esta obra se suscribió el año pasado bajo los contratos de obra 1646/2021 y de la Interventoría 1678/2021, para entregar el 31 de julio del presente año.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO