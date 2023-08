El tránsito de transporte público, incluido el servicio especial, podrá movilizarse por la vía al Llano, a partir de este miércoles en horario diurno, determinó en el Puesto de Mando Unificado (PMU), convocado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, este lunes en la noche.



El anuncio lo hizo el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, al término de la reunión virtual del PMU, tras evaluar el comportamiento de la carretera y las contingencias de las últimas semanas. No obstante, dijo que también se determinó que hasta que las obras de mitigación y protección no estén adelantadas no se activará la fase III para tráfico de vehículos particulares entre Villavicencio y Bogotá.



Habitantes de dos municipios protestan por permisos para el paso. Foto: Coviandina

Después de los deslizamientos que se presentaron la semana pasada, se inició la fase uno que permitió habilitar la vía para el tráfico de vehículos de carga, ahora, en la fase dos se autoriza el tránsito para los vehículos de transporte público, incluido el servicio especial.



El alcalde Felipe Harman, así mismo, solicitó una reunión de PMU específica para el tema del monitoreo y las obras, de lo cual en las siguientes horas habrá una mesa entre las partes involucradas en el Ministerio de Transporte, en el que se espera tener los resultados de esta.



Vía al Llano. Foto: Twitter: @CoviandinaSAS

La vía estuvo cerrada este lunes, la mayor parte del tiempo por las protestas de motociclistas y transportadores en Villavicencio ante el incremento que ha tenido la gasolina y ocasionó un gran bloqueo en la capital del Meta, en el sector del parque Los Fundadores, en la noche.



Y cuando las vías se despajaron, una vez se habilitó el paso de vehículos, en la madrugada de este martes, desde la concesionaria Coviandina anunciaron que pasadas las 6:00 de la mañana comunidades de Cáqueza y Chipaque cerraron la vía este martes en los kilómetros 13+400 y 25, porque no permiten el paso de todos los vehículos.



