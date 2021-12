Desde este 23 de diciembre entran a funcionar dos túneles y tres puentes nuevos en desarrollo de las obras de la doble calzada que se construye en la vía al Llano, entre el puente de Chirajara, en Guayabetal (Cundinamarca); y Villavicencio (Meta).

Los túneles están identificados como el 2, con una longitud de 552 metros, y el 3, de 1.451 metros, y podrán ser usados inicialmente por los usuarios que al pasar por el kilómetro 69+000 deseen retornar a Guayabetal o hacia Bogotá.



La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) también informaron a los usuarios del corredor vial Bogotá - Villavicencio que también fueron dados al servicio los puentes No. 2, en el sitio Casa de Teja, de 98 metros; el puente No. 17, de retorno de Casa de Teja, de 65 metros, y el puente No. 3 'Macalito', de 963 metros de longitud, uno de los más extensos del proyecto.

Así se ve el interior del túnel 3, de 1.451 metros de longitud. Foto: Coviandina

Los puentes estarán en servicio mientras se terminan las otras obras entre el peaje de Pipiral y el puente No. 5, sobre la quebrada Corrales, y servirán para permitir el desplazamiento hacia Guayabetal, Bogotá o municipios intermedios de aquellos usuarios que circulando en el sentido Bogotá - Villavicencio, a la altura del kilómetro 69+000, quieran retornar en el sentido Villavicencio - Bogotá.



Los usuarios deberán atender la demarcación horizontal y vertical instalada para informar con tiempo, mediante las señales direccionales intermitentes, su intención de retornar, esto con el propósito de evitar accidentes.



Al interior del túnel 2 se habilitará únicamente el carril derecho para la circulación vehicular, buscando que se mantenga sobre el mismo carril al llegar a la intersección Puente La Pala, e ingresar al túnel 1 que también tiene paso por un solo carril.



Quien circule por el túnel 2 deberá dar prelación y paso a quienes, circulando en el sentido Villavicencio - Bogotá, tomen la rampa de acceso desde la calzada existente para ingresar al túnel 1.

Los puentes estarán en servicio mientras se terminan las otras obras entre el peaje de Pipiral y el puente No. 5. Foto: Coviandina

La Concesionaria les recuerda a los usuarios que deben mantener una distancia de 50 metros entre vehículos, tanto en movimiento, como cuando haya necesidad de detenerse. Así mismo, el tramo tendrá una velocidad de 40 kilómetros por hora, por lo que no deberá excederse en ningún momento.



Además, la ANI informó que desde el 22 de diciembre se normalizó el tránsito de todo tipo de vehículos por los túneles de Quebrablanca en sentido Bogotá - Villavicencio, luego de finalizados los trabajos de recuperación de la zona afectada por el incendio originado por el accidente de un tracto camión que transportaba hidrocarburos el pasado 20 de septiembre.



Luego de la emergencia y los resultados de las evaluaciones e inspección por parte de expertos, se intervinieron alrededor de 200 metros de la bóveda del túnel, así como señalización, pavimento y los sistemas inteligentes de transporte, entre otros.



Tanto la ANI como la concesionaria han anticipado que en el primer semestre del próximo año entregarán al servicio todo el tramo se segunda calzada entre Chirajara y Villavicencio, que incluye el túnel paralelo de Buenavista, de 4,6 kilómetros.

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

