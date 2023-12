Vía al Llano: las nuevas medidas para operación durante el puente festivo de fin de año

La concesión Coviandina, tras una reunión con el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte, anunció ayer un plan de contingencia operativa para la vía al Llano por el puente festivo de fin de año luego del siniestro vial ocurrido en el túnel de Quebrada Blanca, el cual tiene hoy el corredor vial bajo operación especial.



(Puede leer: Ojo, conductores en vía al Llano: horarios de paso tras accidente y cierre indefinido)

Así operará la vía durante este fin de semana festivo

Entre los anuncios más importantes está que el Mintransporte aceptó la medida de restricción de carga para los Planes Éxodo y Retorno de este fin de semana, por lo cual se están diseñando nuevos horarios para aplicar esta medida en los vehículos de carga superior a los 3,4 toneladas.



“Entre tanto, teniendo en cuenta que todavía se tiene movilidad de tráfico y carga pesada, las autoridades de tránsito reforzarán las medidas de control y seguimiento en tiempo real y en diferentes puntos de la vía (infracciones de tránsito, exceso de velocidad, adelantamientos prohibidos, revisión al sistema de frenos, condiciones mecánicas, etc)”, dijo Coviandina.



(Puede leer: 'Vamos a tener que hacer un exorcismo': Gobernador del Meta habla sobre la vía al Llano)

Facebook Twitter Linkedin

Por los cierres intermitentes los viajeros deben esperar a que se les dé paso luego que un camión se accidentara en uno de los túneles de la vía. Foto: Mauricio Moreno / El tiempo @mauriciomorenofoto

También, la concesión indicó que se solicitó al Ministerio de Transporte autorizar también el tránsito de vehículos de servicio público por las vías alternas, en caso de registrarse cierres largos en el corredor vial concesionado Bogotá – Villavicencio como medida de choque y solución inmediata.



“Desde ayer y hasta hoy la vía Transversal de Cusiana no podrá usarse debido a un siniestro vial en el cual un vehículo impactó una de las estructuras del puente metálico, lo que requiere de reparación y generará aumento de tráfico pesado por la vía a cargo de Coviandina”, comunicó la entidad.

Asimismo, se informó que se mantienen los horarios de Pico y Placa Regional el lunes festivo 1 de enero de 2024 y que los horarios establecidos para los pasos alternos seguirán así: para los vehículos que van de Bogotá a Villavicencio, por el sector Juan Rey, serán de 1 a 3 de la madrugada; de 7 a 9 de la mañana; de 1 a 3 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. En el sentido contrario será de 5 a 7 de la mañana; de 11 de la mañana a 1 de la tarde; de 5 de la tarde a 7 de la noche y entre las 11 de la noche y la 1 de la madrugada.

Ministro de Transporte dijo que no cerarán la vía por meses

Por su parte, el minstro de Transporte, William Camargo, en entrevista con EL TIEMPO anunció que habrá un Puesto de Mando Unificado, el cual ya está operando y se mantendrá en tiempo real durante el puente festivo para establecer, monitorear y actualizar (de ser necesario) los horarios de pasos alternos por esta vía durante el último fin de semana del 2023.



(Más información: Mintransporte Camargo: 'No es cierto que vayamos a cerrar completamente vía al Llano')

Facebook Twitter Linkedin

William Camargo, ministro de Transporte. Foto: Mintransporte y Mauricio Moreno. EL TIEMPO

No es cierto que vayamos a cerrar completamente durante los próximos dos meses el corredor. Esa es una información que no es cierta FACEBOOK

TWITTER

Además, el jefe de cartera aprovechó para reiterar que la vía no será cerrada por meses: “No es cierto que vayamos a cerrar completamente durante los próximos dos meses el corredor. Esa es una información que no es cierta”.



Asimismo, Camargo les pidió a los operadores de transporte de carga que deben tener responsabilidad en la prevención de situaciones de riesgo. "Garantizar que su operación no afecte la infraestructura", manifestó.



El funcionario les solicitó a las empresas de carga responsabilidad en los mantenimientos de los vehículos y, además, respetar las pausas y descansos de los conductores.



(Manténgase informado: En vivo | Vía al Llano: avanza plan de contingencia, así va tramo Bogotá-Villavicencio)

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO