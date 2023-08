El colapso del puente Los Grillos, por la Transversal del Cusiana, los deslizamientos provocados por el sismo, las réplicas, las lluvias y las protestas de la comunidad sobre la vía al Llano, paralizaron durante una semana cuarto mil tractomulas, que movilizaban 136.000 toneladas de carga por todo el país.



Las cifras las revela el presidente de la Asociación Colombiana de Camioneros, Alfonso Medrano, tras explicar que cada vehículo tiene capacidad para transportar 34 toneladas y cuenta que los vehículos no solo estuvieron parqueados a lo largo de la vía al Llano y en las salidas a Bogotá y Villavicencio, sino por todo el país.

Muchos camiones llevan y traen carga del Llano a la Costa Atlántica, al Valle del Cauca, Cundinamarca, Tolima y Boyacá, y, a su vez, desde Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare y el Meta se mueve carga para esas regiones. Y muchos transportadores estuvo parqueados en estas zonas a la espera de noticias sobre la apertura de los 86 kilómetros que conectan a Villavicencio con Bogotá.



Medrano sostiene que los daños son enormes e incluyen toda una cadena económica que comienza con el generador de la carga, como por ejemplo el agricultor que siembra arroz, y que no pueden llevar su producto al destino, sigue con la empresa transportadora, continúa con el propietario del vehículo y termina con conductor, quien debe soportar largas esperas al sol y al agua.



La última víctima de esa cadena es el usuario de cada producto que se encarece porque el flete del transporte se incrementa, así como el costo de vida para los colombianos.



José Ignacio Terreros, de la Asociación de Transportadores de los Llanos (Asotransllanos) dijo que, a la larga espera de los conductores, se suma que tiene que buscar parqueadero, comida y hotel especialmente si no son de la ciudad donde están parqueados.



Y en Villavicencio un hospedaje para un conductor en un hotel que normalmente vale 30.000 pesos le subieron a 60.000 y el almuerzo corrientazo de 10.000 lo estaban cobrando a 20.000, si el carro viaja hay sueldo y si no hay viaje no hay sueldo. Mientras que el propietario del vehículo sufre el lucro cesante del carro.



Terreros contó que producto de los cierres de la presente semana se perdieron las cargas de arroz verde de seis vehículos, porque el producto se carga desde la combinada al carro y como trae impurezas las quema cuando están mucho tiempo almacenado. Ese producto quemado pasa al molino que lo muele y saca harina, pero pierden el agricultor y el transportador.



El director ejecutivo de Fenalco Meta, Jorge Arango, contó que el Comité Intergremial consolidó unas cifras y encontró que el sector palmero mantuvo represadas durante la semana más de 54.000 toneladas de aceite de palma, el sector avícola dejó de transportar más de 3.300 toneladas de concentrado para todas las granjas y se han dejado de comercializar 2.000 toneladas de pollo al resto del país.



También dijo que, si se mantienen los cierres, en un mes se van a dejar de comercializar más de 10 millones de huevos y del sector de ganadería se dejan de sacrificar más de 700 reses diarias. El pasado jueves el cuerpo de bomberos de la ciudad tuvo que llevar agua a las reses, cerdos y aves que se encontraban entres los camiones a la salida de Villavicencio, soportando temperaturas superiores a los 30 grados, para que no murieran.



La directora ejecutiva de Cotelco Meta, Catalina Niño, dijo que la ocupación hotelera en el departamento se ha reducido hasta entre el 33 y el 36 por ciento, hay muchos eventos programados por entidades oficiales del orden nacional o empresas que se trasladaron a Tolima o Huila.



Aseguró que las pérdidas se vienen acumulando desde la avalancha en la vereda Naranjal, en Quetame, con pérdidas diarias de 1.200 millones de pesos diarios, que ya se acumulan en 38.000 millones.



En los dos últimos puentes, que la ocupación llegaba al ochenta por ciento, no subió del 30 por ciento, además de la pérdida de confianza de los visitantes en este destino y lo que ha mitigado las millonarias pérdidas son las reuniones políticas por la campaña para las elecciones regionales de octubre.



El Comité Intergremial también señala que durante la semana el flete ha subido entre 800 y 1.000 pesos el kilo de carga, lo cual corresponde a un incremento del 30 por ciento. Y por un día de cierre en la carretera se generan perdidas para el Meta por 50.000 millones de pesos.



La Cámara de Comercio de Casanare estima que pierde más de 6.000 millones de pesos diarios y los sectores más afectados son agricultura turismo y comercio, comidas, transporte, ganadería y construcción.



Mientras que la Cámara de Comercio de Guaviare estima las pérdidas diarias en 35.000 millones de pesos diarios con efectos en otros departamentos, porque desde su capital se lleva carga por río a Guainía y por aire a Vaupés y La Chorrera, en el Amazonas.



NELSON ARDIL ARIAS



Para EL TIEMPO



VILLAVICENCIO

