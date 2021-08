Piden al Gobierno Nacional un plan de contingencia para la vía al Llano

Los cierres de la vía al Llano de la última semana, por los deslizamientos en puntos críticos, tienen en alerta a los habitantes del Meta, ante la posibilidad de que se pueda repetir el cierre que por más de tres meses se presentó en el año 2019.

Por esa razón, la Veeduría Ciudadana Vial y gremios del Meta urgen al presidente Iván Duque para que defina un plan de estabilización de los 136 puntos críticos de la vía, algunos de los cuales se volvieron a activar esta última semana.



"Se presenta una fuerte temporada de lluvias y pese al buen comportamiento del tablestacado, vivimos graves consecuencias por la caída de las enormes rocas, cómo la que se desplomó sobre una camioneta en la que se movilizaba un ingeniero con su familia, así que debe ser prioridad el manejo de la ladera entre el kilómetro 58 y quebrada Seca por la cantidad de material que está suelto", señala la Veeduría Ciudadana Vial del Meta.

Mientras que el Comité Intergremial del Meta pide que las soluciones a los kilómetros 46 del falso túnel y recuperación de la bancada, el 58 de construcción del viaducto, 64 de ampliación de un falso túnel, 66 de estabilidad geológica de ladera, vía antigua, entre otros, que hoy afectan la movilidad y el corredor sean asumidos a la mayor brevedad posible.



Inclusive, este viernes se conoció que el Instituto Nacional de Vías (Invías) suspendió la licitación para la construcción del viaducto sobre el río Negro, para superar el derrumbe en el kilómetro 58 de la vía y que debía adjudicarse este 28 de agosto.



Tras esa decisión el representante a la Cámara Alejandro Vega expresó que la decisión demuestra la falta de planeación del Gobierno y pidió al Ministerio del Transporte que se ponga frente al tema para darle una solución urgente.



El Comité Intergremial señala que tampoco se ha solucionado la problemática del túnel 13 y viaducto con el túnel 14 del segundo tramo, correspondiente a la concesiona Coviandes, en la medida que en la actualidad hay aproximadamente 6 kilómetros de doble calzada fuera de servicio, “los cuales los usuarios ya pagamos con peajes a septiembre de 2019”.

Este tramo vial conecta con el nuevo puente de Chirajara, que inició su construcción y se proyecta entregar el primer trimestre del año 2024.



El sector productivo de los Llanos Orientales se encuentra afectado por las demoras y cambios en las operaciones logísticas, que traen como consecuencia el incremento en los costos e incertidumbre para viajar. En el cierre de 2019, las empresas de la región afiliadas a la ANDI pagaron sobrecostos logísticos por más de 1.200 millones de pesos.



Teniendo en cuenta que el Meta es un destino en su mayoría de turismo para los fines de semana, los cierres generaron cancelación de reservas, por eso a la fecha la ocupación de los fines de semana es 50 por ciento y en días hábiles 41 por ciento. De acuerdo con Cotelco Meta han dejado de ingresar diariamente 400 millones de pesos por la falta de certeza de volver a los lugares de origen.



“Todos los gremios y personas reunidas en la Veeduría Ciudadana Vial del Meta estamos preocupados con la situación, como cada habitante de la región, y no queremos volver a vivir cierres prolongados como en agosto de 2019, donde sufrimos invaluables pérdidas económicas”, señala en el oficio dirigido al jefe de Estado.

La Veeduría, así mismo, solicitó al Ministerio de Transporte y a la Contraloría General de la República, que se desarrollen y vigilen todas las actividades requeridas para evitar una tragedia, disponiéndose de las inversiones que sean necesarias con el fin de salvaguardar la vida de quienes transitan por ese corredor vial.



El Comité Intergremial pide que se cree un fondo a perpetuidad que inicie con al menos quinientos mil millones de pesos o más desde el presupuesto nacional 2021-2022 que está en proceso de aprobación en el Congreso para el plan de manejo de puntos críticos diagnosticados en 2019.



Así mismo, que se direccione a las autoridades ambientales Anla, Corporinoquia y Cormacarena el manejo inmediato de las zonas de influencia del corredor vial para la estabilidad ambiental que corresponda.



Mientras que la Cámara de Comercio de Villavicencio pide que se excluya el pago de peajes de manera temporal en la vía, como estrategia de reactivación económica.



Se enreda licitación

El director del Invías, Juan Esteban Gil, aseguró que la licitación de la construcción del viaducto en el kilómetro 58 fue suspendida por una serie de observaciones técnicas que hicieron los proponentes -empresas constructoras- relacionadas con la licencia ambiental, los permisos ambientales, así como en temas estructurales, geotécnicos y geológicos.



Gil aseguró que, por tratarse de una obra de emergencia, debe tener licencia ambiental, pero sin algunos permisos ambientales, y algunos de ellos deberán ser tramitados por el contratista. Con relación a los estudios estructurales, geotécnicos y geológicos, con el equipo técnico, el consultor y la Sociedad Colombiana de Ingenieros se están adelantando los análisis correspondientes.

La próxima semana, anunció en un medio local de la ciudad, se haría una audiencia pública para resolver inquietudes y reabrir el proceso para adjudicarlo quince días después. No obstante, en caso de que se determine revocar el proceso, se reabriría y se perderían casi diez meses en las que estuvo abierta la licitación, explicó el director del Invías.



La concesionaria Coviandina señaló que ante el incremento de derrumbes, deslizamientos y arrastre de material en varios puntos de la carretera generados por las fuertes lluvias, en el Kilómetro 58, ha dado estricto cumplimiento al Plan de Manejo de Tráfico.



En relación con las emergencias de la quebrada Estaquecá, desde el año 2004 Coviandes presentó objeciones a los diseños del puente manifestando la insuficiencia del gálibo -altura- del puente. las cuales no fueron atendidas.



Así mismo, en el 2014 el Coviandes propuso al INCO (hoy ANI) una solución definitiva al sector comprendido entre la quebrada Estaquecá y el puente la Balsa, pero no obtuvo ninguna respuesta positiva de la entidad.

Y en los sectores que hoy presentan problemas de inestabilidades críticas, como el kilómetro 44+100, K 48+100, K58+000, el K64+000, el K 66+000, el puente de la quebrada Estaquecá, entre otros, no fueron construidos por Coviandina.



Las obras de estabilidad de los taludes de la vía existente no forman parte del alcance del contrato de Coviandina, por lo que las obras para solucionar estas inestabilidades no son su responsabilidad, señala la concesionaria en un comunicado.

NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO

