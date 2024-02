Vía al Llano: garantizan recursos de financiación y avanzan obras en puntos críticos

Al tiempo que la gobernadora del Meta informó que el Ministerio de Hacienda ya identificó la fuente de financiación para adelantar las obras en los sitios críticos de la vía al Llano, desde la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) aseguraron que ya se avanza en la ejecución de obras en dos de los puntos más complicados.



La mandataria del Meta, Rafaela Cortés, tras una reunión virtual con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la alta consejera para las Regiones, Sandra Ortiz, indicó que los funcionarios confirmaron que ya se identificó la fuente de los recursos económicos para intervenir la vía al Llano, los cuales alcanzan una cifra superior a los 383.000 millones de pesos y se encuentran en un fondo del Ministerio del Transporte.

Para dar trámite y poder hacer uso del recurso, es necesario un decreto presidencial, que ya avanza en el Ministerio de Hacienda, para lo cual se realizará una nueva reunión de seguimiento el próximo martes 20 de febrero.



En este sentido, la alta consejera para las Regiones se comprometió que en el próximo consejo de ministros hablará con el presidente de la República para dar agilidad a la expedición de este.



Así mismo, este viernes el gerente de Coviandina, Alberto Mariño Samper, en una reunión con los gremios de la región, que se cumplió en Villavicencio, aseguró que ya avanza en las obras de construcción de un baipás en el sector de Naranjal, así como la recuperación de los túneles de Quebradablanca.

Obras túneles de Quebradablanca Foto: Coviandina

Mariño explicó que el pasó que se está habilitando en la vereda Naranjal, “inmediatamente se pasa el peaje y los puentes metálicos, nos va a permitir utilizar la carretera nueva y va a posibilitar mejorar los tiempos de viaje, cuya obra esperamos dar al servicio a finales de la semana entrante”.



Así mismo, se están adelantando las obras de recuperación de uno de los túneles de Quebradablanca y el túnel falso, no obstante, dijo que en este punto las obras podrían tardar de seis a siete meses si desde el Gobierno Nacional consideran que también se deben mejorar, de una vez, el alineamiento de tres puntos críticos que se tienen desde la inauguración de los túneles.

Obras del baipás, en la vía al Llano Foto: Coviandina

Mariño Samper aseguró que la concesionaria está en disposición de contribuir con la solución de las obras que requiere la vía al Llano, porque también se ve afectada con la disminución del flujo de vehículos.



Y en ese sentido ha indicado el orden de las obras que se deben ejecutar para dar solución a las dificultades de comunicación.



Agregó que lo importante es que una vez se aseguren los recursos se ejecuten las obras de manera inmediata porque los diseños pierden vigencia si no se ejecutan enseguida.



Finalmente aseguró que hay muchas obras que no tienen diseños y lo importante es trabajar y no desfallecer para superar los puntos críticos y si las obras se ejecutan con prontitud y celeridad pueden estar listas todas en dos años.

Nelson Arturo Ardila Arias

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO