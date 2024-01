Vía al Llano: estas son las restricciones anunciadas para el puente del 6 de enero

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y Coviandina informaron a los usuarios las acciones pactadas para el próximo puente festivo de Reyes (6,7 y 8 de enero) donde se espera haya gran afluencia de vehículos, en especial durante la "Operación Retorno".

Teniendo en cuenta las dificultades que se están atravesando en esta vía, las autoridades definieron horarios y restricciones para agilizar la movilidad en la carretera hacia los llanos orientales.

Vía al Llano: Restricciones para el festivo del 6 de enero

1. No se realizará el reversible Villavicencio - Bogotá el lunes 8 de enero de 2024.



2. Se mantendrán los horarios de apertura y cierre que están vigentes a la fecha.



- Recuerde que estos aplican solamente en el K00+000 (Sentido Bogotá / Villavicencio) y K83+000 (Sentido Bogotá / Villavicencio), en los puntos de control intermedios. Los horarios de detención temporal dependerán del volumen vehicular, la cantidad de vehículos de carga pesada y con el fin de evitar detención de vehículos al interior de los túneles, así como las condiciones del entorno.



3. Se mantiene el Pico y Placa regional de ingreso a Bogotá



4. Horarios de restricción de carga para vehículos de más de 3.4 Toneladas



- Viernes 05-01-23 de 3:00 pm a 11:00 pm (en ambos sentidos)

- Sábado 06-01-23 de 6:00 am a 3:00 pm (en ambos sentidos)

- Domingo 07-01-23 de 4:00 pm a 11:00 pm (en ambos sentidos)

- Lunes 08-01-23 de 1200 m a 1:00 am del 09-01-23 (en ambos sentidos)



5. En caso de que cancele con dinero en efectivo, procure dar el valor exacto, esto facilitará el paso por los carriles. Si cancela con tarjeta Crédito o Débito durante el Puente Festivo, solo se aceptarán aquellas del tipo Contact Less (Sin Contacto), con el fin de que se agilice la transacción al no tener que insertarla en el datáfono y digitar la clave.

