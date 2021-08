Las fuertes críticas de mandatarios en Meta por cierres en la vía al Llano

El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, y el alcalde de Villavicencio, Felipe Harman, señalaron que es inadmisible que los Llanos Orientales sigan incomunicados por la principal vía de comunicación ante el cierre que se produjo este martes por deslizamientos y desbordamientos en cuatro puntos de la carretera.

El mandatario del Meta pidió al Gobierno nacional y a la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) acelerar el proceso licitatorio para solucionar el pasó en el kilómetro 58, cerca de Guayabetal, uno de los puntos donde este martes se presentaron deslizamientos que obligaron al cierre del paso de vehículos en la carretera.

Señaló que desde hace un año se vienen adelantando las gestiones y se solucionó el tema del puente de Chirajara, del que ya se iniciaron las obras, que deben concluir en el primer trimestre de 2024, pero aún no se adjudica la obra en el kilómetro 58 por la demora en el proceso licitatorio.



Por ello hizo un llamado al Gobierno nacional y la concesionaria para que no se repita la historia y que la región se vea sometida nuevamente a los cierres permanentes de la vía que afectan duramente la región. En el año 2019 la vía estuvo cerrada durante tres meses.

A su vez, el alcalde Felipe Harman señaló que no es posible que con las primeras lluvias la región termine incomunicado con Bogotá. “Eso, es parte de una irresponsabilidad asociada a una concesión, la mas cara que tiene el país”.

VILLAVICENCIO

