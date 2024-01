Vía al Llano: los 33 días de cierre en 2023 dejaron pérdidas por 1,5 billones de pesos

Daniel Rojas tuvo un tortuoso viaje entre Bogotá y Villavicencio, entre el pasado martes y miércoles. Tardó 14 horas en recorrer los 86 kilómetros que tiene la carretera, un día después del accidente del carro cisterna en uno de los túneles de Quebradablanca, que obligó al cierre parcial de la vía al Llano.



Asegura que pasó por el túnel del Boquerón a las 9 de la noche y llegó a Villavicencio al siguiente día a las 11 de la mañana, en medio de las dificultades y de la oscuridad de la noche porque no hay iluminación y señalización en dos cruces viales que tienen retornos entre Guayabetal y la capital del Meta. Por fortuna, dijo, iba acompañado por una persona que lo ayudó a guiar.



Las dificultades de los usuarios de la vía al Llano de esta semana las provocó el incidente del carro cisterna con sustancias peligrosas que se incendió en uno de los túneles pero se sumó a las avalanchas, deslizamientos, sisos, protestas ciudadanas y ataques terroristas, que afectaron este año este importante corredor.



Las mayores afectaciones a la carretera iniciaron el 24 de junio cuando las lluvias generaron un deslizamiento de lodo sobre la calzada en el kilómetro 58 de la vía, que superó el tablestacado o barrera de protección en ese punto de la vía y que provocó un día de cierre del corredor vial y el comienzo de los cierres programados que se prolongaron hasta el 27 dejunio.



La vía ha estado cerrada este año por estos hechos 33 días.



Vicente Pérez, conductor de camión cisterna que se accidentó en túnel Quebrada Blanca, de la vía al Llano. Foto: Coviandina / CityTV

El director ejecutivo de Fenalco Meta, Jorge Arango, sostiene que es muy complicado hacer un estimativo de las pérdidas económicas que se ocasionan a la región por los cierres, especialmente cuando ocurren por algunas horas del día, pero las cifras que han entregado los distintos gremios por cada día de cierre, se estima que este año el Meta ha perdido un billón y medio de pesos.

Tanta desgracia se debe a que tenemos la virgen de Chirajara encerrada, esa vía merece un exorcismo, no es fácil entender tanta tragedia tan seguida y con tanta gravedad



Durante los doce meses, los sectores más afectados fueron el agropecuario y el turismo, el primero representa el 15 por ciento de la economía del departamento, y en el caso de los hoteles, el cierre de esta semana ocasionó la cancelación del 25 por ciento de las reservas y puede pasar lo mismo para el puente de Reyes, agregó Arango.



Para el director ejecutivo del Comité Cívico de Villavicencio, Néstor Restrepo Roldán, “tanta desgracia se debe a que tenemos la virgen de Chirajara encerrada, esa vía merece un exorcismo, no es fácil entender tanta tragedia tan seguida y con tanta gravedad”.



“Yo les he dicho a los directivos de la concesionaria y las autoridades viales que cómo es posible que una vía tan importante no tenga el cuidado que merece el sector de Quebradablanca, después de que tantos ojos ingenieriles la han visto, y se haga una revisión de frenos allá donde inicia el descenso a los túneles”, agregó.



La operación de la vía está en estado crítico, dice Coviandina

Estos problemas tiene en estado crítico la operación de la vía, como reconoce la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) a través del director de la operación de la vía al Llano, Fernando Castillo.

Panorama del túnel de Quebrada Blanca en la vía al Llano el día del accidente. Foto:

Castillo explicó que el estado crítico es por la infraestructura afectada y para ello se requiere recuperarla con inversión en las obras necesarias.



En su concepto, los puntos más críticos son la quebrada Estaquecá, los puentes de Naranjal, el túnel de Quebradablanca, el túnel 13 y el puente 4 en Guayabetal -en el kilómetro 58-, así como el tramo entre los kilómetros 69+300 y 71, entre quebrada Corrales y Pipiral, donde hay unos deslizamientos y se debe recuperar parte de la banca.



Ahorita, explicó, “tenemos una serie de contingencias en paralelo que mantienen la carretera en estado de vulnerabilidad muy alto y las medidas de seguridad nos obligan a que no tengamos vehículos al interior de los túneles, como ocurre con el túnel de Renacer, paso que está condicionado por el puente metálico y que genera represamientos en el peaje y en las zonas cercanas, más aún cuando en el puente metálico solo puede pasar una tractomula”.



William Camargo, ministro de Transporte. Foto: Mintransporte y Mauricio Moreno. EL TIEMPO

Si la carretera estuviera funcional, agregó Castillo, “cuando se presenta un accidente, y tuviéramos que hacer un baipás temporal, mientras se atiende la emergencia –no habría complicación–, pero los baipases se volvieron pasos definitivos entre los kilómetros 44 y 50, entre el kilómetro 57 y Chirajara, así como entre los kilómetros 55 hasta el 70”.

Estábamos logrando una eficiencia operativa, lastimosamente el accidente del pasado lunes nos deja en unas condiciones muy precarias de operaciones



En este momento, cualquier situación como las lluvias fuertes en Guayabetal o un accidente sencillo como el de un vehículo que iba con exceso de velocidad y colisionó, causa enormes represamientos.



Esa es la realidad y hasta que no se inviertan en las obras que se tienen que hacer no habrá un funcionamiento adecuado y “si a eso se suma el exceso de velocidad, la imprudencia de conductores, especialmente de motociclistas, que atentan contra la seguridad y la movilidad”, añadió.



Pese a las limitaciones, concluyó el director de la operación de la vía al Llano, antes del siniestro del vehículo cisterna en Quebradablanca la vía estaba teniendo tráficos cercanos a los 12.000 vehículos promedio día. “Con esto estábamos logrando una eficiencia operativa, lastimosamente el accidente del pasado lunes nos deja en unas condiciones muy precarias de operaciones y por eso las congestiones que se están presentando en toda la carretera”, aseguró

NELSON ARDILA

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO