Contingencia en vía al Llano le estaría costando $ 2 billones al país 

El colapso del puente de Chirajara y la falla del túnel 13, en el kilómetro 58, impiden el uso de seis mil metros de doble calzada de la vía al Llano, desde hace 20 meses, situación que estaría generando un detrimento patrimonial de dos billones de pesos para los usuarios de la principal vía terrestre que une Villavicencio con Bogotá.



La Veeduría ciudadana de la vía al Llano así lo consigna en el informe de la tercera vista técnica que realizó a las obras de la carretera. El ente argumenta que los recursos para la construcción de la doble calzada entre El Tablón, en Cáqueza, y el puente de Chirajara, en Guayabetal, ya fueron pagados por los usuarios con los peajes, en cumplimiento del otrosí del contrato 444 de 1994.

Ese contrato, señaló el presidente de la Veeduría ciudadana, Giovanny Angulo Gómez, establecía que la Concesión Vial de los Andes (Coviandes) entregaba la vía transitable las 24 horas del día y desde el pasado 14 de mayo, hasta la fecha, eso no ha ocurrido, lo que ha generado pérdidas económicas para la región y notorias afectaciones sociales por no generar las garantías de movilidad, agregó.



Angulo Gómez señaló que desde el 15 de enero de 2008 cuando colapsó el puente de Chirajara y meses después con la falla estructural que sufrieron 200 metros del túnel 13 – construido atravesando la meseta que se estaba desmoronando en el kilómetro 58- así como la caída del puente que conecta los túneles 13 y 14, no se ha avanzado en reiniciar las obras que presentaron fallas en este tramo de seis kilómetros.



Al contrario, han tenido que desmontar los sistemas de ventilación de algunos de los túneles en ese tramo de la carretera, que comprende seis kilómetros de vía en el que están los túneles 13, 14, 15 y 16, así como dos puentes.

Kilómetro 58 de la vía al Llano Foto: Cortesía Veeduría.

A esto se suma que hasta la fecha Coviandes, el Interventor y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) -en representación del Gobierno-, no se han puesto de acuerdo sobre los nuevos diseños del puente de Chirajara y el túnel 13.



Todo apunta, agregó el presidente de la Veeduría, a que las diferencias pasarán a ser resueltas por tribunales de arbitramento, lo que aplazaría más de tres años el inicio de las obras y tan sólo en la construcción del puente de Chirajara se ha estimado en dos años el tiempo para su ejecución. Por ello, solicitarán a la Contraloría y a la Procuraduría hacer una inspección de esas obras.



De otra parte, la Veeduría ciudadana destacó los trabajos de drenajes que se han hecho en la montaña en el kilómetro 58, que han evacuado el agua de la montaña e impedido que se siga desmoronando, pero encontraron atrasos en las obras de construcción de los 216 metros lineales del table-estacado, que va proteger la vía y los usuarios de deslizamientos, tras la visita técnica realizada el pasado 7 de noviembre.



Las obras comenzaron el 15 de octubre y deben concluir cinco meses después, es decir el 15 de marzo próximo, y ya se presentan atrasos de una semana en la excavación, la instalación de concreto de limpieza, así como la perforación, instalación e inyección de los micro-pilotes, aun cuando durante la visita se anunció que en la siguiente semana llegarán cinco máquinas más de perforación, se lee en el informe de la Veeduría ciudadana.



El presidente de la ANI, Manuel Felipe Gutiérrez, dijo que no conoce el informe y que quiere verlo antes de pronunciarse porque no se lo han hecho llegar, pero afirmó que la definición de los diseños del puente de Chirajara y del túnel 13 no se van a ir a tribunal de arbitramento porque “ya vamos a lograr un acuerdo”, aun cuando no anticipó una fecha.



De los retrasos en las obras del cable-estacado dijo desconocer porque la Veeduría lo está expresando cuando las obras van avanzando bien, con resultados satisfactorios, “que a diario me van informando y esperamos abrir la vía las 24 horas del día al finalizar el año”.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO