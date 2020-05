Claman arreglo de vía rural que sufrió derrumbe hace 4 meses

Hace cuatro meses, más de mil personas de las veredas El Crucero, de Calarcá, y Chagualá y Palo Grande, de Salento, están afectadas por un derrumbe que bloqueó la vía que conduce a Calarcá.

La comunidad denuncia, además, que pese al riesgo que genera esta vía, una empresa está transportando materiales pesados en volquetas por este sector.



“Al principio eran volquetas pequeñas, ahora son volquetas doble troque, muy pesadas. El tráfico de esas volquetas aumentó desde cuando se denunció que estaban llevando desechos de las curtiembres a la vereda Planadas, en los nacimientos del río Santo Domingo, que abastece al acueducto de Calarcá”, denunció un habitante de la vereda.



El ambientalista Néstor Ocampo señaló que “esas volquetas están pasando por puentes veredales que no se construyeron para soportar esos pesos ni ese tráfico. Ese tránsito de volquetas y desechos es otra amenaza para la vía y para la comunidad campesina del sector”.

Según relatan las personas de El Crucero, el 27 de enero se derrumbó uno de los taludes de contención del vaso Las Azucenas del relleno sanitario Villa Karina, que era operado por la empresa Multipropósito de Calarcá, y que fue cerrado a finales de 2017.



Ocampo agregó que además del derrumbe, ahora el tránsito de volquetas genera afectación ambiental. “Debe detenerse el tráfico de volquetas por esa vía. Debe terminar la disposición de esos desechos en la vereda porque son peligrosos”.



La Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) reveló que tras las denuncias por presunta afectación ambiental que se estaba generando, al parecer, por una compostera ubicada en la vereda Chagualá, atendió la situación. “La denuncia ciudadana se generó a raíz de malos olores que se estaban presentando producto del material residual de avícolas y curtiembres. Al momento de la visita se identificó una volqueta con material de las curtiembres, pero no se están generando lixiviados. Además, el vehículo cuenta con una carpa que hace que este material no se moje y genere impacto ambiental en el transporte, por lo cual, tuvimos en cuenta la queja de la comunidad, y trasladamos a un funcionario para que verificara el impacto”, dijo el director de la CRQ, José Manuel Cortés.



Pero la comunidad se sigue quejando por la falta de una solución definitiva en la zona. Tras el derrumbe, las personas intentaron reparar la vía por sus propios medios, pero no fue posible y la Alcaldía suspendió los trabajos.



“Se vio la necesidad de hacerlo porque el Ejército Nacional y la Alcaldía de Calarcá retiraron la maquinaria y suspendieron trabajos afirmando, sin fundamento, que las comunidades del sector supuestamente amenazaron con la retención de la maquinaria, acusación absurda, puesto que nosotros somos los que tenemos mayor interés en la apertura”, dijo Eliécer Atuezta, habitante de la vereda.

Cabe recordar que las veredas El Crucero, Chagualá y Buenos Aires son vecinas al relleno Villa Karina. Aunque desde el inicio pidieron el cierre definitivo de éste, solo hasta 2017 la CRQ impuso una sanción ambiental de 489 millones de pesos a la empresa Multipropósito y además decretó el cierre definitivo del relleno.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA