Escasez de gasolina venezolana dispara venta de combustible en Cúcuta

La escasez de gasolina en Venezuela, principalmente en el Estado Táchira, está provocando un fenómeno que no se veía en Cúcuta desde el cierre de frontera de 2015: largas filas de vehículos esperando el turno para tanquear en las estaciones de servicio de la ciudad fronteriza y su área metropolitana.

La buena racha se debe a la baja en la comercialización del combustible de contrabando, proveniente de esta región limítrofe con Norte de Santander, que desde hace unas semanas se encuentra completamente paralizada por la falta de este producto.

Lo que se sabe es que las estaciones de combustible del Táchira y demás estados fronterizos adolecen del fluido. Al no ver combustible allá, el producto acá se vende con más fuerza.

Como el fenómeno es reciente, la Asociación de Estaciones de Servicio de Norte de Santander (Asesnort) no ha podido calcular exactamente la incidencia real en las ventas. Sin embargo la agremiación ya pidió al Gobierno Nacional un permanente monitoreo con el fin de evitar que el cupo asignado para el departamento, de 10’500.000 galones de gasolina, no escaseen al finalizar este mes.



“Lo que se sabe es que las estaciones de combustible del Táchira y demás estados fronterizos adolecen del fluido. Al no ver combustible allá, el producto acá se vende con más fuerza. Entonces, esa gente que tanqueaba de manera informal en las calles, deben acudir ahora a las gasolineras formales”, indicó María Eugenia Martínez, directora de Asesnort.



La congestión de estos vehículos se viene presentando desde principios de este mes y abarcan casi dos o tres manzanas aledañas a las gasolineras de las cabeceras urbanas de Cúcuta y sus municipios aledaños. En total, hay 37 estaciones de servicios en esta área limítrofe.

La Mecuc realizó una reunión con los integrantes de este gremio y vamos a empezar a pasar revista de manera aleatoria para revisar el tema de seguridad de las estaciones de servicio.

Debido a este incremento en la demanda del fluido, la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), y la Policía Fiscal y Aduanera activó un dispositivo especial para intensificar los controles a las afueras de estos centros de distribución, porque al parecer los vendedores informales de gasolina, popularmente conocidos como ‘pímpineros’, estarían adquiriendo el fluido en estos lugares para revenderlos en la vía pública.



“La Mecuc realizó una reunión con los integrantes de este gremio y vamos a empezar a pasar revista de manera aleatoria para revisar el tema de seguridad de las estaciones de servicio. Esto es un trabajo de registro de control, así como también de verificación sobre los carros, porque acá es como sabemos qué está pasando”, indicó el coronel Carlos Eduardo Girón, comandante de la Polfa en Norte de Santander.



El alto oficial adelanta averiguaciones a través de fuentes humanas para establecer si existe el riesgo de que el contrabando se invierta y se empiece a comercializar de manera ilegal la gasolina subsidiada en esta región en dirección al vecino país.



