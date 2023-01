14 años sería el tiempo que Anderson Johan Pineda, de 38 años, habría esperado para ejecutar una venganza contra el hombre que asesinó a su hermano. ¿Se trató de un caso de justicia por su propia mano?

De acuerdo con la Fiscalía, en 2008, Sergio Iván Salazar Díaz acabó con la vida de un hombre, quien resultó ser pariente de Pineda.



Debido al delito, Salazar Díaz estuvo 12 años en cárcel y cumplió la sentencia determinada por el juez; sin embargo, tal parece que para Anderson Johan Pineda no fue suficiente.



El 2 de diciembre del 2022, Salazar Díaz acudió a una cita en el barrio Olga Teresa, noroccidente de Cúcuta. No obstante, no resultó de la forma en que esperaba. De hecho, recibió un disparo y falleció.

Pineda llamó la atención de la víctima con un perfil falso. Foto: iStock

“La Fiscalía evidenció que el ataque ocurrió, al parecer, por una venganza en el que la víctima habría asesinado al hermano de Pineda”, reportó la entidad.



Por lo que, un mes después, Anderson Johan Pineda fue capturado y judicializado como presunto responsable del delito de homicidio agravado.

Los parientes del exconvicto aseguraron a la Fiscalía que Sergio Iván Salazar Díaz se iba a ver con una mujer y que Pineda llamó la atención de la víctima con un perfil falso.



Por lo pronto, el acusado no ha recibido cargos, pero si se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en la cárcel mientras continúa la investigación.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

Redacción Tendencias