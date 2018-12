Denuncian invasión de venezolanos en sector exclusivo de Santa Marta

Moradores del barrio El Prado, uno de los sectores más exclusivos de Santa Marta, denunciaron la presencia masiva de venezolanos que se apropiaron de un lote y comenzaron a construir allí sin control.

Según los moradores, son alrededor de 80 personas entre hombres, mujeres y niños.



Inicialmente eran unos pocos que llegaron y se instalaron en cambuches, pero en cuestión de días el número de invasores creció al punto que comenzaron a levantar una estructura con cemento.



Dinia Soto, residente del conjunto Quintas del Prado, dice sentirse insegura y con miedo.



"En las noches no dormimos por los ruidos que provienen de ese lugar. Al parecer, algunos son consumidores de droga y han querido ingresar a nuestras residencias", indicó.



A raíz de la preocupación e incomodidad con la que viven los vecinos, en reiteradas ocasiones han llamado a la Policía, sin embargo, aseguran que "de nada ha servido porque llega una patrulla, supervisa la zona y luego se retira permitiendo que las personas sigan ahí".



Como no poseen baños, los venezolanos hacen sus necesidades fisiológicas en ese lugar, lo cual genera malos olores que aumentan el riesgo de enfermedades en el sector.



La comunidad no entiende cómo esta población migrante puede establecerse sin inconveniente en una propiedad privada y lo más preocupante: "construir una casa sin los permisos ni licencias".



Los denunciantes expresaron, además, que entre los mismos venezolanos existen problemas de convivencia.



"Diariamente escuchamos fuertes peleas y llantos de niños, hasta el ICBF hizo presencia, pero nada pasó. Por el contrario, parece que llegaron nuevas personas para también radicarse en ese lugar", manifestó.



Los habitantes de El Prado, hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en esta situación y eviten se registre una problemática mayor.

ROGER URIELES

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

SANTA MARTA.