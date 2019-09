El drama de los venezolanos en Santa Marta, hasta después de la muerte

En plena calle de Santa Marta se lleva a cabo la velación de un hombre venezolano que murió este domingo por un paro respiratorio. Su familia tuvo que hacer una recolecta para poder comprar el ataúd, pero ahora no tienen recursos para sepultarlo.

La persona fallecida responde al nombre de Luis Isidro Yánez, de 78 años, quien sufrió el fin de semana una crisis asmática que por no ser atendida oportunamente le produjo su deceso.



Desde entonces, sus parientes viven un doble drama: el primero por el dolor que les produce la muerte de su ser querido y el segundo, por el hecho de no contar con el dinero para su sepultura.



En cuanto conocieron del fallecimiento de Luis, los familiares no tuvieron otra opción que ir de casa en casa a pedir ayuda que permitiera costear las honras fúnebres.



Sin embargo, el dinero recolectado les alcanzó únicamente para la compra del ataúd, así que en cuanto recibieron el cuerpo, al no tener tampoco casa donde tenerlo, les tocó trasladarlo hasta una de las avenidas de la ciudad y velarlo allí, mientras logran gestionar alguna ayuda.

“Fuimos hasta la Alcaldía, pero nos dijeron que no tenían recursos ni para los colombianos, mucho menos para nosotros los venezolanos. Estamos pasando por un momento muy doloroso en el que nos embarga la impotencia y el desespero”, señaló Luis Márquez Yánez, nieto del fallecido.



Esta situación se ha vuelto muy recurrente en Santa Marta, donde cada vez que un venezolano muere, sus familiares sufren por no tener los mecanismos económicos para trasladarlo a su país de origen o tampoco sepultarlo en territorio colombiano.



Algunos ciudadanos extranjeros después de su muerte demoran días en los puestos de salud, otros permanecen en la morgue de Medicina Legal sin ser reclamados y algunos más logran ser sepultados gracias a la caridad de la gente.



El tema de los decesos de venezolanos se ha convertido en otro de los problemas que está dejando la crisis migratoria. Desde la Alcaldía se tiene registro de que a la ciudad han llegado un número importante de adultos mayores y migrantes con enfermedades terminales que mueren y meses, semanas y hasta días después se quedan en Medicina Legal sin que sus parientes tengan la manera de darles cristiana sepultura”.



Desde la Secretaría de Promoción social, Inclusión y Equidad se confirmó que en la actualidad no existe un recurso disponible para asistir a estas familias migrantes que sufren la pérdida de un ser querido. No obstante, se están haciendo gestiones con el Gobierno Nacional para atender esta problemática que sigue aumentando.



“Sobre ese tema no se ha logrado aún definir un programa de ayuda; hasta el momento, se tiene institucionalmente establecido las ayudas con relación a temas de salud y educación, desde las respectivas secretarías y vamos a realizar un estudio para determinar exactamente con cuánta gente migrante contamos en el distrito para estudiar una posible estrategia de ayuda”, indicó Ena Lobo Ropaín Secretaría de Promoción social, inclusión y equidad.

