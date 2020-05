Venezolanas denuncian que les exigen sexo por el pago del arriendo

Una nueva protesta se presentó en la parte externa de la Alcaldía de Santa Marta, esta vez las manifestantes en su mayoría eran ciudadanas venezolanas que denunciaron acoso sexual y piden que las ayuden a regresar a su país.



Las mujeres aseguran estar desesperadas en la capital del Magdalena, pues en su mayoría trabajaban como meseras en restaurantes y discotecas, pero desde hace ya casi dos meses están sin poder generar recursos por la parálisis que ocasionó la pandemia de la covid-19.

Andrea Sanjuanelo manifestó que al principio recibió la ayuda de un vecino que le daba la comida, pero con el paso de los días, esta persona quiso cobrarle con pretensiones sexuales.



“Pensé que era un gesto de generosidad o solidaridad y por eso accedí a recibir su apoyo, ahora me persigue y permanezco temerosa con mi hija de 5 años porque no sé en qué momento pueda intentar sobrepasarse. Estoy muy desesperada”, expresó.



Ana Mejía, por su parte, asegura que por no tener cómo pagar el arriendo, el propietario de la habitación le exige que le pague con un encuentro sexual. “Me dice que si me quiero quedar aquí sin pagar debo ofrecerle sexo. Esto es muy doloroso”, añadió.

Como ella, otras venezolanas que participaron de la manifestación denuncian que están siendo tratadas como prostitutas, pese a que no lo son.



“No aguantamos más humillación. Lo único que pedimos es que nos ayuden a regresar a Venezuela para estar al lado de nuestra familia”, indicaron, dejando claro que no tienen recursos ni la manera de trasladarse por cuenta propia.



Las participantes en la protesta eran mujeres entre los 21 y 35 años. Manifestaron que han tratado de sobreponerse a la adversidad y dedicarse a otras actividades informales como la venta de tinto o de minutos telefónicos, pero ya nada les resulta nada les resulta.



“Tenemos hijos, tenemos necesidades, no podemos ir al Mercado Público porque Espacio Público nos tira nuestras carretillas, nuestros termos. Ya no soportamos esta situación”, anotó otra de las afectadas.



La población venezolana en Santa Marta le reiteró el llamado a la alcaldesa Virna Johnson, argumentando que si no tiene derecho a las ayudas alimentarias, por lo menos le facilite un transporte para trasladarse hasta la frontera en el departamento de La Guajira, que se encuentra a tres horas por vía terrestre.



La Alcaldía de Santa Marta ya en una oportunidad dispuso de un corredor humanitario que permitió el desplazamiento de 100 venezolanos a su país.



ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta