Hallan cuerpo sin vida de vendedor tras sanción por violar cuarentena

Un vendedor ambulante, al parecer en medio de una crisis depresiva, fue hallado sin vida luego de ser sancionado por cuarta ocasión al violar la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional en Santa Marta.

Este hombre, quien respondía al nombre de Alberto Ulloque Beleño, de 50 años, había sido sancionado en tres ocasiones por encontrarse violando la cuarentena comercializando artículos en el Centro de Santa Marta.



La Policía dio cumplimiento al decreto presidencial 457 y le impuso un comparendo a Ulloque, y le advirtió que no podía continuar ejerciendo su trabajo en las calles. Pero Alberto reincidió en su conducta dos y hasta tres veces, por lo que las autoridades lo detuvieron y lo presentaron ante un juez de control de garantías.



En ese momento, Alberto Ulloque justificó a las autoridades que sino salía de su casa no tendría forma de darles de comer a su esposa e hijos.



El vendedor fue cobijado con una medida no privativa de la libertad y se le inició un proceso por violar la medida sanitaria.



Todo este lío judicial terminó, al parecer, con desesperar al comerciante que, según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, coronel Oscar Solarte, llevó a que “el jueves por la noche este hombre discutiera con sus familiares y posteriormente decidiera acabar con su vida en su lugar de residencia”.



“Su hijo indicó que no presentaba ninguna enfermedad ni problema. Solo se le había visto alterado y preocupado por la situación económica que enfrentaba”, señaló el alto oficial.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

En Twitter: @Rogeruv