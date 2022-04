Momentos de angustia y pánico vivieron los habitantes del municipio de Uribia, tras ser sorprendidos por un fuerte vendaval bajo condiciones secas, la tarde del pasado lunes, que dejó varias viviendas y escuelas destechadas.



Se estima que los fuertes vientos estuvieron entre los 80 y 100 kilómetros por hora, lo que generó una especie de nube de polvo que impedía la normal visibilidad del entorno.



“La verdad impacta ver el municipio cubierto con una nube de polvo, las personas sí se asustaron”, sostuvo el coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo y Desastre de Uribia Edhiño Vides.



Momentos de pánico por vendaval

Un #vendaval bajo condiciones secas sorprendió a los habitantes de #Uribia la tarde de este lunes, con fuertes vientos, que levantaron el polvo e impedían la normal visibilidad del entorno, debido a la presencia de una vaguada #EstaSucediendo #Noticias @ELTIEMPO @Esta_Sucediendo pic.twitter.com/KwtlDFhomK — Eliana Mejía Ospino (@elianamejiao) April 19, 2022

El fenómeno afortunadamente no dejó muertos, ni heridos, pero ocasionó daños materiales en el sector conocido como 'invasión aeropuerto': un asentamiento de migrantes venezolanos, ubicado en la periferia del casco urbano, debido a que muchas viviendas están construidas con material blando y yotojoro, una madera que se extrae del cactus.



“Por las características con que están construidas las viviendas, se generó la emergencia, hubo muchas viviendas que perdieron sus techos, después se presentó una ligera llovizna que agravó un poco la situación porque a gran parte de las personas se le mojaron sus enseres, por no tener con que cubrirlas”, sostuvo Vides.



La gente esperaba que se presentarán vientos, pero no en tal magnitud. Autoridades piden a la comunidad que tome medidas de prevención porque vientos van a continuar.



La zona rural también se vio afectada con el vendaval y con el registro de torbellinos en algunos sectores, la comunidad indígena wayú de Warerapu reportó la pérdida del techo de un aula escolar típica.

vendaval afecta humildes casas Foto: archivo particular

Vendavales y torbellinos son producto de una vaguada

El vendaval y avistamiento de torbellinos, en las últimas horas, son producto de la presencia de una vaguada en el lado occidental del Caribe, más la suma de un sistema de baja de presión.



Así lo dio a conocer el Analista Meteorológico José Radith Zúñiga, quien resaltó, además, que estamos oficialmente en la primera temporada de lluvias del 2022.



“La vaguada nos muestra que se va a mantener gran parte de esta semana en el Caribe, y es muy posible que estos eventos se sigan presentando no solo en La Guajira, sino en otros sectores del Caribe Colombiano”, sostuvo Zúñiga.



La presencia de lluvias también es muy notable y la posibilidad de descargas eléctricas en horas de la tarde y noche.



El pasado sábado se registró un vendaval con lluvias acompañadas de tormentas eléctricas en la comunidad wayú de Guaimaral, que destechó varias viviendas.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

