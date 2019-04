Veeduría pide le retiren curul a Silvio Carrasquilla por ausentismo

La veeduría ciudadana ‘Trabajen vagos’, que le puso la lupa a los congresistas que “más calientan silla’ solicita que le sea retirada la curul al representante a la Cámara por Bolívar, el liberal Silvio Carrasquilla pues, según la veeduría, es uno de los de mayor ausentismo a las sesiones de la Cámara.



“En el caso de Silvio Carrasquilla estamos ante uno de los congresistas que más calienta silla y en el peor de los casos no asiste a los debates de control político: Carrasquilla suma 37 inasistencias en los últimos dos periodos para un porcentaje del 21 por ciento de fallas a las plenarias y debates de su corporación”, denuncia Caterine Juvinao una de las veedoras.

Aun así, según la veeduría, el representante recibió 39 millones de pesos por poner su huella o firmar la asistencia para luego retirarse.



“La Constitución Política señala que el congresista que falte a 6 sesiones y más durante un periodo, es decir un semestre, pierde su investidura. Además se sanciona con la muerte política, es decir que no se podrá lanzar a ningún cargo de elección popular”, suma la veedora.



El representante a la Cámara liberal Silvio Carrasquilla es recordado porque durante la visita del expresidente de los Estados Unidos a Cartagena, Barack Obama, le regaló un burro al político estadounidense.



“Los informes de la gestión de este representante son para ponerse a llorar con un trabajo muy pobre en la cámara, por ejemplo, ‘propone revivir las redes sociales dos veces al año para ayudar a la unión familiar’”, expone la veedora.



Carrasquilla tiene su fortín político en el municipio de Turbaco, en el norte de Bolívar, donde, según sus críticos, es la mano derecha del investigado empresario Alfonso ‘el turco’ Iliaca.



“Le recuerdo a la señora que hace la investigación que fui víctima del Chicunguña que me noqueó y me dejó más de dos semanas en cama, y por eso presenté todos mis soportes médicos”, se defiende Carrasquilla, quien ahora saca pecho con un proyecto de ley que impulsa y que plantea 5 días de descanso remunerado para los recién casados.



“Mire, mi otra inasistencia justificada fue durante el paso de Avianca: varias veces tenía vuelo programado para las 8 de la mañana y terminaba saliendo el avión a las 4 de la tarde. ¡Claro! Cuando llegaba al recinto de la cámara la sesión ya había finalizado”, añade el congresista que asegura es autor y coautor de las más de 14 proyectos de ley que hoy hacen carrera.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En twitter: @PilotodeCometas