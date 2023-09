El Movimiento de Veeduría Cívica de Old Providence visitó a finales de julio al nuevo hospital de Providencia y Santa Catalina, que está siendo reconstruido tras el paso del huracán IOTA, y detectó serias inconsistencias que fueron puestas de manifiesto en una carta dirigida a la Contraloría General de la República.



Vale recordar que esta población estuvo recibiendo atención en un hospital de campaña, por espacio de año y medio, a raíz de la destrucción de ese centro asistencial en 2020. Pero, a meses de cumplirse tres años del desastre, ni la reconstrucción ha sido finiquitada, ni se tiene claro cuáles son los diseños del proyecto de hospital nivel 2, que se tiene proyectado edificar en el sector de Old Town.



Las falencias denunciadas por la veeduría

Tras el recorrido de inspección a los avances del centro hospitalario, los isleños raizales convocados a estas instalaciones manifestaron su inconformidad frente a aspectos como:

No se construyó una placa de concreto en el encielado, tal y como se priorizó, para salvaguardar a la población de la caída de objetos aéreos pesados, en caso de una nueva emergencia. Las habitaciones de hospitalización son demasiado pequeñas y no prevén espacio para un acompañante. La dotación entregada, a la fecha, no incluye equipo de diálisis. Se había solicitado que todo el cerramiento posterior de la edificación estuviera cubierto por una malla, de tal forma que impida la entrada hacia el hospital de objetos a grandes velocidades; petición que tampoco fue tenida en cuenta.

Panorámica de Providencia. Foto: Prensa Norma Hurtado

'Si no hay demanda no pasa nada'



En diálogo con Josefina Huffington Archbold, presidenta del Movimiento, dijo que todavía no han recibido respuesta sobre lo expuesto en la misiva enviada a la Contraloría (fechada del 28 de julio), pero que están dando un compás de espera dado que ya están acostumbrados a que estas entidades se toman su tiempo para emitir un concepto.



En todo caso, insistió en las anomalías detectadas durante la visita al hospital que está siendo reconstruido, como que se utilizaron materiales diferentes al cemento, o que el sitio destinado para el ingreso de la ambulancia no va a ser suficiente.



“Realmente nosotros esperábamos otra cosa, sumado a que el Consejo de Estado nos dio la razón, en la Sentencia T-333 de 2022, en la que exigimos la construcción de un hospital nivel 2 en Providencia”, indicó la lideresa.



El informe de la Procuraduría advierte retrasos en la entrega del muelle de Providencia. Foto: EL TIEMPO

Del nuevo hospital sólo sé que el sitio ya está determinado, pero no tengo ni idea de los planos porque a nosotros no nos han llegado FACEBOOK

Respecto al centro asistencial de mayor complejidad, previsto a construirse en Old Town, Huffington Archbold comentó que, según le dijo uno de los funcionarios de salud, presente ese día de la inspección, los planos tuvieron que ser cambiados porque no tenían las referencias técnicas antihuracanes.



Y también le manifestó que dichos planos ya fueron terminados, que fueron entregados a la Gobernación y que se está en la búsqueda de los recursos para esta construcción.



“Del nuevo hospital sólo sé que el sitio ya está determinado, pero no tengo ni idea de los planos porque a nosotros no nos han llegado. Seguimos esperando porque el gobernador es el indicado para socializarlos, dado que ya los recibió. Y como en todas estas cosas de Providencia; nos ha tocado esperar tanto y todo se ha logrado a través de demandas, seguimos a la expectativa”, concluyó la presidenta de la Veeduría Cívica.

DUVÁN ÁLVAREZ

Redacción NACIÓN - EL TIEMPO

*Con información de El Isleño