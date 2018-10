Exigen que se cumpla fallo que ordenó en 2011 el cierre de El Carrasco

El deslizamiento de miles de toneladas de basura que ocurrió en la madrugada de ayer en el relleno sanitario El Carrasco, sitio que presta su servicio a 17 municipios de Santander y recibe diariamente 1.000 toneladas de basura, da cuenta de posibles fallas en la disposición final de los residuos, situación que podría generar una emergencia ambiental

A esta contingencia se suma que el basurero sigue operando a punta de emergencias sanitarias y planes de mitigación, cuando su vida útil, según un fallo del Tribunal Administrativo de Santander, debió finalizar en septiembre de 2011.

Desde entonces se han buscado alternativas de sitios para disponer los residuos pero ninguno ha servido. Y cuando en la administración de Rodolfo Hernández Suárez se veía una luz al final del túnel con la implementación de una tecnología para convertir la basura en energía, dicho proceso estuvo rodeado por un escándalo de corretaje que enterró esta posibilidad.



Pese a todas estas vueltas quienes siguen afectados por la dilatada decisión de cerrar El Carrasco son los residentes del barrio El Porvenir, quienes han dado una lucha durante más de 17 años para que el basurero se cierre.



Para Horacio Rey Mendoza, presidente de la ONG Ambientalista El Porvenir, a él y a sus vecinos se le siguen violando sus derechos con la prolongación de El Carrasco.



“La situación que se presentó es delicada, es una completa amenaza. Con decretos de emergencia sanitaria vienen atropellando nuestros derechos, además de irrespetar y no acatar la sentencia que ordenó su cierre”, dijo Rey.



Según Elkin Briceño Lara, especialista en conservación y preservación de los recursos naturales, lo que ocurrió en relleno ya se preveía.



“Esto es el producto de años de improvisación y mal manejo de la política de residuos sólidos en el área metropolitana de Bucaramanga”, dijo.



Según Briceño, la Empresa de Aseo de Bucaramanga (Emab) es una entidad que no ha dado cumplimiento al establecimiento de un relleno sanitario ambientalmente viable y con condiciones de seguridad, pues además de tener un fallo judicial que ordena su cierre por haber cumplido la vida útil, está situado en una zona que pone en riesgo la operación del Aeropuerto Palonegro.



“Insistir en El Carrasco como sitio de disposición final de las basuras es una terquedad que está teniendo graves consecuencias para la ciudadanía”, precisó Briceño Lara.



La Emab informó que las causas del desplazamiento de la basura serán estudiadas técnicamente por especialistas y las autoridades para emitir el informe correspondiente.



La entidad señaló que el operador del relleno, ‘Consorcio Disposición Final’, “inició las labores para reconformar la celda involucrada, en la cual no sufrieron daños los sistemas de impermeabilización que protegen el suelo del contacto con la masa de residuos sólidos y lixiviados”.



El director de la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), Martín Carvajal, señaló que técnicos de la entidad evalúan la situación para identificar si hubo errores en el procedimiento de disposición.



“Buscamos determinar la afectación ambiental que se generó por el derrumbe de basura. Una vez se tenga la información se dará trámite para que la entidad competente (Anla) disponga sanciones”, expresó Carvajal.



BUCARAMANGA