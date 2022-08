Con engaños a los padres de un bebé de 12 días de nacido, Rosa Esperanza González Cáceres les arrebató el niño en un albergue de Mitú, Vaupés, el pasado 16 de agosto.



Agentes de la Policía Nacional la capturaron un día después en una vivienda donde se refugiaba y en su poder fue encontrado el bebé que fue devuelto a su progenitora.



El director seccional de la Fiscalía en Vaupés, Luis Fernando Rojas, dijo que la mujer fue capturada en flagrancia, no puede tener hijos y, además, quiso engañar a la pareja sentimental haciéndole creer que había dado a luz a un hijo suyo.



Esa sería la razón que la habría llevado a secuestrado el bebé, cuando la madre se encontraba recuperándose del parto.



González Cáceres, que fue imputada en las últimas horas por el delito de secuestro simple no aceptó los cargos. No obstante, el juez legalizó la captura y ordenó su reclusión en un centro carcelario.



VILLAVICENCIO