El extraño experimento social con campesinos en Córdoba

“Yo mejor tengo dos burros que dos hijos porque el burro sale más barato”.

El campesino sonríe, pero remata su frase explicando que a la bestia no se le debe comprar ni uniforme o pagarle educación.



Este hombre es uno de los casi 200 de la vereda El Tigre, corregimiento de Río Cedro, zona rural de Moñitos (Córdoba), que en la década del 2000 se realizó una vasectomía a cambio de 3 y media hectáreas de tierra.



¿Qué relación tiene la tierra y la vasectomía? Las declaraciones de este hombre hacen parte del documental 'Una propuesta inédita', producción audiovisual estrenada en el 2013 y que recoge 30 años de las grabaciones que el productor de cine Erwin Goggel realizó en la zona.

Desde pequeño conozco

de cerca la miseria humana y me parece que eso, en parte, es culpa de la falta de control en la natalidad y también de los padres que abandonan a sus hijos FACEBOOK

TWITTER

La historia de Goggel en esta alejada zona del país a orillas del mar Caribe se inicia mucho antes, aproximadamente en 1984.



“Yo llego a esta zona con la ilusión de crear una reserva natural -explica Erwin Goggel-. Realizo varias visitas y con la gente que me ayudaba adquirimos un predio y empezamos a trabajar en él, ahí es cuando conozco la historia de estos hombres y sus familias”.



Día tras día, Erwin Goggel escuchaba una y otra vez las historias de hombres que llegaban a suplicar por trabajo en los cultivos para poder llevar algo de comer a sus hogares.



Muchos hablaban de dos o tres hijos y de uno más en camino. La tierra que 40 años atrás sonaba prometedora para estas familias campesinas se desvanecía poco a poco por la llegada de más y más familias.



De ahí empezó la idea, inicialmente se adquirieron 52 hectáreas y se repartieron entre 15 familias. Cada hombre que accediera a realizarse la vasectomía iba a tener tres hectáreas y media.



Óscar Castro es uno de esos campesinos. Tenía tres hijos y poco trabajo para conseguir el sustento de su hogar.



“Ese señor nos reunió a todos y nos dijo que él nos daba tierra si nos hacíamos la vasectomía -recuerda Óscar-. La idea era buena porque así nosotros no consiguiéramos trabajo, de todas formas íbamos a tener nuestra tierra para trabajarla y de ahí obtener la comida”.



Según este campesino de 55 años, en su caso particular no fue necesario pensarlo mucho, pues la propuesta le pareció muy buena y él ya tenía tres hijos, pero fueron necesarias varias asesorías ante los mitos que existen sobre esta intervención.



Le puede interesar: Recorra con nosotros los 5 puntos más extremos de Colombia para vivir

Los ‘huevo muerto’

Alrededor de la vereda empezó a crecer un mito, decían que los hombres de la vereda El Tigre no podían tener relaciones sexuales, que no tenían erecciones y que tampoco tenían apetito sexual.



Corrió el rumor en zona rural de Moñitos de que en la vereda El Tigre vivían los ‘huevo muerto’.



“Después de las asesorías estábamos tranquilos -explica Óscar-. Muchos le respondían a la que se ponía con esos cuentos que vinieran y probaran. Y no pasó nada, las cosas siguieron igual y hasta mejor, porque ya sin la preocupación del embarazo se relajaba más la pareja”.



La vasectomía es una cirugía ambulatoria que consiste en ligar los conductos deferentes, por donde se transportan los espermatozoides desde los testículos hasta la uretra.



Precisamente este productor, director y actor de cine nacido en Sopó (Cundinamarca), con dos hijas, se la había practicado antes de llegar a la zona, razón por la que tuvo la idea al ver lo que vivían estas familias.



“Mis padres llevaban de vez en cuando a niños de la calle a almorzar a la casa, a tener una atención con ellos -recuerda Erwin a sus 72 años-. Desde muy pequeño conozco de cerca la miseria humana y me parece que eso, en parte, es culpa de la falta de control en la natalidad y también de los padres que abandonan a sus hijos”.

Facebook Twitter Linkedin

Erwin Goggel llegó a la zona como parte de un proyecto de reforestación y más adelante creó la Fundación Tierra y Casa. Foto: Cortesía: Erwin Goggel

Aunque extraño, el apellido Goggel es reconocido en el país porque Walter, el padre de Erwin, es el creador de Alpina.



Erwin es el quinto hijo de esta familia que llegó desplazada desde Suiza y se radicó en Sopó, donde se suponía que solo serían cuatro hijos, pero este productor se coló y la familia resultó más grande de lo pensado.



“No tiene sentido darle a la gente algo si van a seguir teniendo hijos, sería ridículo -expone Goggel-. Por eso les dije que si iban a tener la tierra se tenían que operar, porque cada niño es una carretera más, un gasto más. Ese cuento del hijo que viene con el pan debajo del brazo es una mentira. Mantiene viva una ilusión que no existe”.



No obstante, muchos hombres de la zona también decidieron practicarse la vasectomía, pero sin recibir la tierra, mejor el dinero (1’800.000 pesos aproximadamente).



Antes del 2009, 116 hombres se practicaron la vasectomía y no recibieron tierra. Algunos de estos hombres no pudieron acceder al trato inicial porque la tierra se acabó, así que se consiguieron 214 hectáreas en la vereda Arroyo de Arena, de Puerto Escondido (Córdoba).



Esta nueva adquisición se hizo a través de la Fundación Tierra y Casa, que aún sigue trabajando en temas de reforestación.



Durante los siguientes tres años se operaron 61 hombres que recibieron esas nuevas hectáreas para sus hijos.



Además de las vasectomías realizadas, la Fundación consiguió que las mujeres se practicaran la ligadura de trompas y utilizaran implantes anticonceptivos.



Al final, en estas zonas de Córdoba se llevaron a cabo 2’321.000 intervenciones anticonceptivas entre el 2009 y el 2013.



Lea también:

Enfrentar a la miseria

Erwin asegura que la Nación es indiferente con la reproducción de los colombianos.



Sostiene que los agricultores de la costa Atlántica cultivan de forma cruel, pues sin máquinas y un sistema apto de riego no pueden producir para vivir mejor.



“El Estado debería brindarles herramientas -reflexiona el productor-. Gente viviendo al borde de la miseria y trayendo niños a este mundo a sufrir es algo que solo genera atrasos y afectaciones. Se debe prestar más atención a los controles de embarazos en estas zonas”.



Al final del documental que tiene una duración de una hora se ven a los campesinos felices con una decisión que, aseguran, les cambió la vida.



Los niños y niñas que inicialmente aparecían pequeños están más grandes. Aún tienen problemas para acceder a la educación y para sostener su alimentación.



Pero los protagonistas son enfáticos al resaltar que sin la llegada de ese 'cachaco loco' a la zona, sus problemas hubieran sido mayores.



“Dicen que algunas mujeres se acostaron con otros no operados e igual tuvieron más hijos -asegura Óscar-. Pero aunque muchos pensaron mal y no cogieron el terreno, los que tomamos la otra decisión estamos bien, con menos problemas encima”.



Le recomendamos: Llanto de bebé ayudó a descubrir en 24 horas a asesinos de su madre

MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40

Más noticias de Colombia:

Los mensajes de WhatsApp que delataron al sádico ‘monstruo de Guarne’

Así sobreviví al ataque de un tiburón gris cuando buceaba en Colombia

Así sobreviví al ataque de un hipopótamo de Pablo Escobar

La trama 'de película' que armó publicista para encubrir feminicidio

El horrendo crimen de tres mujeres que fue resuelto gracias a una USB