En el mundo académico de Popayán, capital del Cauca, hay preocupación por brotes de varicela en dos instituciones de educación superior.



Las autoridades sanitarias mantienen el seguimiento a los casos identificados y ha dado instrucciones para frenar el contagio.

Los casos de varicela han sido establecidos en la Facultad de Educación de la Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas de la Fundación Universitaria de Popayán (FUP).



La Secretaría de Salud Municipal está en la vigilancia de los casos identificados y desde las mismas universidades se hicieron varias recomendaciones para mitigar el riesgo de contagio.



Unicauca informó que se determinó “enviar a clases virtuales a todos los programas y estudiantes de pregrado lo que incluye Ingeniería Física, Química, Biología, Matemáticas, Licenciatura en Matemáticas, Licenciatura en Educación Artística, Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Licenciatura en Educación básica, Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, incluidos los laboratorios de sus respectivos programas″.



Los estudiantes permanecerán en aislamiento preventivo por 21 días, dijo Deibar René Hurtado, rector de Unicauca.



Los tres primeros casos en esa Universidad se encontraron a finales de abril. Se han confirmado 10 pacientes hasta ahora.



Hurtado dijo que el Consejo Académico acogió las recomendaciones de las Secretarías de Salud del Cauca y Popáyán. La medida de virtualidad iría hasta el 6 de junio para cortar la cadena de contagio que ha tocado a cinco facultades.



"Para administrativos y profesores vamos a seguir llevando las actividades con medidas de bioseguridad como uso de tapabocas, ubicación de jabón antibacterial, lavado de manos y fumigación. No hay contagios entre el personal administrativo", dijo el Rector.

La FUP, por su parte, mencionó que todos los miembros de la facultad de Ciencias Económicas y Administrativas serán aislados en sus hogares y tanto estudiantes como docentes” atenderán sus gestiones académicas y administrativas durante los siguientes 15 días de calendario en modalidad virtual”.



Al parecer, en esta Institución Educativa serían tres los estudiantes que presentan síntomas de la enfermedad.



“Es importante que las personas que presenten síntomas de la varicela, no acudan a eventos masivos como reuniones sociales o movilizaciones. Tenemos que alistarnos como instituciones para cualquier situación de interés en salud pública que se pueda presentar en el municipio”, expresó la secretaria de Salud municipal, Aura Maricela Zúñiga.



“Reiteramos las recomendaciones del lavado y desinfección de manos frecuente, uso del tapabocas y no compartir objetos personales o comida”, agregó Zuñiga.



Un dato importante que aportó la funcionaria señala que “las personas que ya presentaron este evento, no les repite”.



Algunos de los síntomas de la varicela son fiebre leve, malestar general, cansancio, pérdida del apetito y erupciones en la piel.



Hay que evitar el rascado de las lesiones para que no queden cicatrices en la piel.

