A dos meses del derrumbe, desde el Ministerio de Transporte se tomó la decisión de abrir una variante provisional a la carretera Panamericana. Este lunes 13 de marzo, el presidente Gustavo Petro llegó a inaugurarla.



Por mantenimiento y seguridad, la vía nueva entre Rosas y El Bordo fue abierta, sentido Popayán - Pasto, a las 11 de la mañana.



El martes será de Pasto a Popayán, de 7 a. m. a 6 p. m., y el miércoles estará cerrada. Estos horarios pueden cambiar a partir de las condiciones metereológicas.



Ese tramo comprende la pavimentación del puente de 30 metros de extensión que permitirá a los vehículos retomar la senda que une a los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

El pasado 9 de enero sobrevino un deslizamiento a la altura del kilómetro 79, en zona rural de Rosas (Cauca), donde más de 800 familias resultaron damnificadas en medio del desmoronamiento de sus predios o vecindades.



El Gobierno dispuso que se adelantara una variante en ese territorio. La vía alterna y el puente fueron sometidos a prueba de cargas, por lo que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció que se pondría al servicio el fin de semana pasado, pero las condiciones climáticas han sido complejas en la zona.

Facebook Twitter Linkedin

Variante vial de Panamericana en Rosas, en la ruta entre Cauca, Nariño y Valle. Foto: Juan Pablo Rueda

Este lunes 13 de marzo entró en funcionamiento la variante alterna construida en el municipio de Rosas, Cauca y que comunica el sur del país.



'Siga' fue la paleta que tomó el presidente de Colombia, Gustav Petro, en la apertura de la vía nueva provisional entre Rosas y El Bordo.



El mandatario de los colombianos, que llegó hasta la vereda El Chontaduro, en su discurso destacó que, la ruta alterna se hizo muy rápidamente, en tan sólo 45 días.



“Se mejora la calidad de vida a través de la interconexión que se había interrumpido. Hoy, el problema se reduce a 2 kilómetros, esta vía recorre ese problema, junto la carretera panamericana a Colombia con el resto del país, y permite un flujo eficaz”, dijo el presidente.

Es una etapa de las soluciones a largo y mediano plazo, que son más poderosas y que intentan no solo recuperar lo que existía como flujo, sino incluso, superar los actuales niveles de conectividad FACEBOOK

TWITTER

“Es una etapa de las soluciones a largo y mediano plazo, que son más poderosas y que intentan no solo recuperar lo que existía como flujo, sino incluso, superar los actuales niveles de conectividad entre el sur y el resto del país”, agregó.



De acuerdo con el mandatario y el Instituto Nacional de Vías (Invías), esta variante alterna será provisional durante tres meses, tiempo en el que se espera finalicen las obras de la variante definitiva.



“Habrá otra vía y está en plena construcción. A principios de junio tendremos una vía sin estas pendientes, que para tractomulas son dificultosas, ya esa será la vía Panamericana tal cual”.



Señaló que el compromiso de su Gobierno es cambiar la vía Panamericana por una doble calzada.





(Le puede interesar: Alarma: más de 500 pelícanos han muerto en Gorgona por gripe aviar)

Facebook Twitter Linkedin

Tramos en deterioro en variante vial de Panamericana en Rosas, en la ruta entre Cauca, Nariño y Valle. Foto: Juan Pablo Rueda

Se trata de 2 kilómetros de conexión sobre la vía Panamericana, incluyendo un puente de 30 metros, que conectará de manera más eficiente la región. El tramo tiene algunos reparos en su condición, según conductores.



Por la inestabilidad del terreno, la variante presenta grietas.



El ministro de Transporte,Guillermo Reyes, informó que la vía definitiva será entregada en el 2024.



De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías (Invías), la variante alterna será provisional durante tres meses, tiempo en el que se espera finalicen las obras de la variante definitiva.



La conexión estará habilitada desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y en un solo sentido.



(Puede leer: Reconocido militante del partido Comunes fue asesinado por sicarios en Buga)

Entre este lunes 13 y jueves 16 de domingo 18, irá de Pasto a Popayán.



Los días miércoles y sábado la vía estará cerrada para realizar labores de mantenimiento y hacer trabajos de explanación de la vía que será la solución definitiva.



Además, sólo podrán vehículos de carga y transporte público que no superen las 44 toneladas, vehículos particulares o «livianos», seguirán pasando por las otras vías alternas.



(Además, puede leer: Ojo: una de cada 4 caleñas ha venido sufriendo un acoso)

De presentarse fuertes lluvias o flujo de lodo en la zona, se cerrará inmediatamente el paso a cualquier tipo de transporte, esto a través del sistema de alertas tempranas instalado en el lugar de la emergencia y con el fin de priorizar la seguridad vial de los usuarios.

Operación de rutas alternas

Con relación a la vía alterna Depresión – La Sierra – Rosas, el director General del Invías, Juan Alfonso Latorre afirmó que esta quedará operando para vehículos livianos de menos de 10 toneladas, en horario nocturno, y en ella se continuarán realizando en horario diurno trabajos de mejoramiento y mantenimiento para garantizar el paso seguro de los usuarios.



La circulación de vehículos por esta vía es la siguiente:



Vehículos livianos de hasta 10 toneladas podrán circular entre 6:01 p.m. a 5:59 a.m.



Durante el día No podrán circular vehículos por esta vía.



Popayán – Piedra Sentada – El Tambo



El tránsito en esta vía está habilitado las 24 horas del día para vehículos livianos, pasajeros y carga de hasta 20 toneladas.



Ruta alterna San Francisco – El Pepino



El tránsito en esta vía está habilitado para vehículos livianos de servicio público y de carga hasta doble troque de 30 toneladas y buses de hasta 30 pasajeros. Se tiene habilitado el tránsito de vehículos de la siguiente forma. En sentido San Francisco – Mocoa de 4 a.m. a 8:00 p.m., los lunes, miércoles y viernes. En sentido Mocoa – San Francisco de 4 a.m. a 8:00 p.m., los martes, jueves y sábado. Todos los domingos se está realizando mantenimiento del tramo en afirmado.

Lea más noticias de Colombia

Trágico final de deportista atacado en noche de piques de velocidad