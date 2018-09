Infografía: así han variado hectáreas de cultivos de coca en Colombia

El informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) evidenció que en el 2017 los cultivos de coca en Colombia crecieron: se pasó de 146.000 hectáreas en el 2016 a 171.000 el año pasado. Esta última cifra, además, es la más alta en los últimos 8 años.



Entre el 2010 y el 2017, siempre se ha dado un creciendo en los cultivos. Solo en el 2012 y el 2013 bajaron con relación al 2011. Después no pararon de aumentar.

Hectáreas de cultivos de coca en los últimos 8 años. Foto: EL TIEMPO

El año pasado, los 5 departamentos que más hectáreas de estos cultivos registraron fueron Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Antioquia.



Desde el 2010, Nariño siempre ha liderado el listado, mientras que Putumayo ha sido segundo desde el 2011 y Norte de Santander, tercero desde el 2012.

Departamentos con más cultivos de coca en el 2017. Foto: EL TIEMPO

Aunque el 2017 no fue el año con más departamentos afectados sí aumentó con relación a 2014, 2015 y 2016: se pasó de 21 a 22.

Departamentos afectados con cultivos de coca en los últimos 8 años. Foto: EL TIEMPO

El año pasado, Cundinamarca y Caldas se mantuvieron como los dos departamentos que no registraron cultivos de coca.



La Guajira, por su parte, que en el 2016 había tenido 0 hectáreas, subió a 2 en el 2017.



Guainía (31 ha.), Santander (30 ha.), César (24 ha.), Boyacá (22 ha.) y Magdalena (8 ha.) fueron las otras zonas que no superaron las 50 hectáreas durante el año anterior.



