Según el exsenador y exvicepresidente Germán Vargas Lleras, el alcalde de Sincelejo, Andrés Gómez Martínez, inscrito por Cambio Radical, "y su equipo de abogados no han ahorrado recursos y leguleyadas para demorar e impedir el cumplimiento de una sentencia del Consejo de Estado que declaró la nulidad de su elección y ordenó su salida del cargo".



Así lo denuncia en su columna dominical titulada 'Justicia burlada' de EL TIEMPO.



Allí Vargas Lleras sostiene que el alcalde sincelejano Gómez Martínez, a quien nombra como "Alias el Buey", "es un fiel exponente de las trapisondas que en muchas ocasiones han convertido a la justicia en rey de burlas".



Pero el líder de 'Cambio Radical', que dio el aval al actual mandatario Gómez Martínez, va más allá y sotiene: "cada minuto que el alcalde siga en su cargo cuenta. En tan solo estos meses en que han dilatado la ejecución de la sentencia han ocurrido hechos gravísimos. La contratación en solo el mes de julio aumentó en un 180 por ciento. Entre junio y octubre se adelantaron 876 contratos por 29.000 millones, y el 91 por ciento por contratación directa con empresas y personas con requerimientos y en varios casos con antecedentes de órdenes de captura por irregularidades en la ejecución de obras".



Ante los graves señalamientos Gómez Martínez le respondió a quien fuera su jefe político, tras criticarlo por la forma como se ha defendido de la nulidad que el Consejo de Estado hizo de su elección por doble militancia.



"Con desinformación no se construye opinión. Lo invito respetuosamente a revisar sus fuentes para que no lo induzcan a errores. Defenderse de fallos injustos es parte de un estado social de derecho, no es una burla a la justicia", dijo en su cuenta de twitter el funcionarios municipal, sobre la presunta mala administración que ha hecho en Sincelejo.



El mandatario sincelejano señaló que lo único que ha hecho es defenderse de los fallos que considera son injustos y que lo seguirá haciendo mientras la ley se lo permita.



"Después de 100 días en que los niños no recibieron alimentos, el nuevo contrato lo ganó el consorcio Por Una Niñez Feliz, con puntaje perfecto, pero en manos de alguien que nunca había prestado el servicio. El resultado fue la suspensión de pagos, raciones no adecuadas y múltiples requerimientos de los órganos de control. La perla que no podía faltar es el contrato de suministro de alimentos PAE", escribe Vargas Lleras.



La Procuraduría adelanta varias investigaciones contra el alcalde, según Vargas Lleras "por ser el padrino de una red de contratistas, por fraude en cambio de destinación económica de predios, otra por irregularidades en la ejecución del acueducto y otras por la gallera y el estadio y las vías de San Carlos y Argelia".



Mientras tanto, apelaciones, tutelas, derechos de revisión y de súplica se encuentran entre los recursos que ha utilizado Gómez Martínez para permanecer en su cargo, después del fallo de nulidad en su contra por doble militancia.



El más reciente fallo del Consejo de Estado fue contra el derecho de súplica elevado por el burgomaestre por improcedente. Dice en el mismo, que debe enviarse al Tribunal Superior de Sucre para que notifique al gobernador y este encargue a una persona en la alcaldía.



Así mismo que los partidos que avalaron su candidatura a la Alcaldía de Sincelejo deberán emitir una terna y entre esos nombres el gobernador encargar por el tiempo que hace falta para finalizar el periodo (Diciembre del 2023).



Ahora el alcalde recusó a la sección quinta del Consejo de Estado que confirmó la anulación de su elección buscando continuar como alcalde.

Alcalde se defiende

Con relación a las afirmaciones que hizo en su columna de opinión Germán Vargas Lleras dijo además que los contratos de la avenida San Carlos y el barrio Argelia, son contratos del año 2018. Que no fueron firmados por él, y que por el contrario recuperaron más de 2.000 millones de pesos en demandas que presentaron a los contratistas.



"La obra de San Carlos se reactivó gracias a esos recursos que conseguimos con la demanda y la de Argelia también se va a reactivar", señaló el alcalde de la capital sucreña.



Sobre el servicio de agua potable para corregimientos dijo que se han puesto en operación 15 acueductos rurales y están otros listos para comenzar.



Afirmó que no han respondido a una tutela que presentó dentro del proceso y que seguirá luchando para continuar en la administración y cumplirse a los sincelejanos que lo eligieron.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo