La comunidad de Tolú (Sucre) se enfrentó el pasado fin de semana a más de 200 vándalos, seguidores del Atlético Bucaramanga, quienes sembraron el caos con cuchillo y machetes robando restaurantes y turistas en las playas e ingresando a hurtar en casas de la población.



“Lo que hizo la comunidad fue defenderse de estos desadaptados, de unos vándalos que quisieron ponerse el municipio de ruana, pasar por encima de todo el mundo con sus acciones delincuenciales, no fueron pandillas de Tolú”, dijeron sus habitantes.



Sembraron el terror

la Policía Nacional no daba abasto con las unidades que tiene dispuestas para la población

TWITTER

La gente no niega que Tolú tenga pandillas en diferentes sectores, pero afirmaron que en esta ocasión quien salió en defensa del pueblo fue la misma ciudadanía.



“No podíamos permitir que estos jóvenes bajo los efectos de las drogas alucinógenas se apoderaran de Tolú, porque la Policía Nacional no daba abasto con las unidades que tiene dispuestas para la población”, señalaron.



De acuerdo con las denuncias que hicieron los dueños de establecimientos comerciales del Golfo de Morrosquillo, los vándalos, que se hicieron pasar por hinchas del fútbol, comenzaron su accionar delictivo desde el municipio de Coveñas.



Varios buses de desplazaban desde Montería hacia Bucaramanga, después de que el equipo búcaro igualara a un gol ante Jaguares de Córdoba. La ruta escogida fue el Golfo de Morrosquillo.



“Entre otras cosas no sabemos por qué tomaron esta ruta, cuando la más indicada era desde Montería por Sincelejo hasta El Carmen de Bolívar, seguir por la vía a Plato Magdalena y desde ahí buscar para llegar a Bucaramanga”, se preguntaron comerciantes de Coveñas.



En locales de comidas de Coveñas amenazaron con cuchillos a sus dueños y se apoderaban de las comidas y se iban sin pagar.



Desde Coveñas tomaron hacia Tolú y en este municipio iniciaron también actos vandálicos.



Contaron los habitantes de Tolú que llegaron a los centros comerciales a robar y en el restaurante La 20 pidieron 50 almuerzos y no los cancelaron, al igual que en lugares de comidas rápidas.



“Fue en un puesto de venta de fritos donde consumieron y no pagaron y al reclamarle el señor Rafael Enrique Baldovino Zúñiga lo hirieron con arma blanca y le dispararon causándole la muerte”, precisaron.

Hubo enfrentamientos en diferentes sectores de Tolú con machete, armas contundentes y de fuego

no sabemos por qué tomaron esta ruta. La más indicada era desde Montería por Sincelejo hasta El Carmen de Bolívar, seguir por la vía a Plato Magdalena y desde ahí llegar a Bucaramanga

TWITTER

Contaron que fue en ese momento cuando la misma comunidad de Tolú tomó la decisión de intervenir y enfrentar a estas personas.



Los enfrentamientos se presentaron en diferentes sectores de Tolú con machete, armas contundentes y armas de fuego creando un caos en el municipio.



“Para fortuna de todos el caso se presentó en un momento de temporada turística baja, de lo contrario la situación hubiera sido peor”, indicaron hoteleros de la región.

El informe de la Policía Nacional indica que en total se presentaron 10 personas heridas quienes fueron atendidas en el hospital local, la clínica Santa María de Sincelejo y el hospital de Lorica.



De igual manera manifestaron que no se presentaron capturas, que se iniciaron las investigaciones con la identificación de todas las personas que iban en los buses hacia Bucaramanga con el objetivo de establecer responsabilidad frente a los hechos.



Reiteraron habitantes de Tolú que en la situación no hubo participación de las pandillas del municipio y que por el contrario fue la misma ciudadanía la que tomó participación en los hechos.



Los buses con los hinchas del Bucaramanga fueron escoltados por la Policía Nacional para que salieran de Tolú dejando tras de sí una persona muerta, varios heridos, robos, saqueos, caos en la población, pero sin ninguna persona responsable, ni capturada.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo