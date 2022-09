La protesta pacífica de motociclistas organizada la tarde del lunes para rechazar las restricciones de movilidad establecidas por la alcaldía, se salió de control y terminó en desmanes, vandalismo y amenazas en Santa Marta.



La convocatoria a participar en esta manifestación realizada por redes sociales fue masiva. Se habla de que aproximadamente mil conductores de motocicleta, principalmente aquellos que viven del mototaxismo se juntaron para expresar su inconformidad por el decreto que extendió por un año más la prohibición del parrillero hombre y del acompañante en el Centro Histórico y El Rodadero, entre otras disposiciones.



Motociclistas arremetieron contra cámaras de fotomultas, bloquearon carreteras y atacaron negocios

Violentas protestas de motociclistas en Santa Marta Foto: Policia Nacional

La enorme caravana recorrió calles principales de la ciudad hasta llegar a la Alcaldía, donde lanzaron arengas y hacían sonar los pitos de sus vehículos.



Representantes de la delegación de manifestantes fueron recibidos por la alcaldesa, Virna Johnson, para abordar sus inconformidades; sin embargo, varios grupos de rebeldes aprovecharon la coyuntura para generar caos y daños en la ciudad.



Grupos de motociclistas arremetieron contra las cámaras de fotomultas, bloquearon carreteras y arremetieron contra negocios y buses de transporte público.



Decenas de conductores de motos se tomaron la terminal de transporte y les ordenaron a todos los comerciantes suspender las ventas, y a los empleados de las empresas transportadoras le exigieron no entregar más tiquetes.

Representante de motociclistas no estuvo

de acuerdo con violencia en la jornada

Decenas de motociclistas protestaron ayer en Santa Marta por las prohibiciones de movilidad que estableció la Alcaldía. La jornada con el pasar de las horas se salió de control y terminó en desmanes y hechos vandálicos. pic.twitter.com/QGuuyPsmdk — Roger Urieles (@Rogeruv) September 13, 2022

Posteriormente, se dirigieron a los negocios, en diferentes zonas, advirtiendo a trabajadores que de no frenar la actividad inmediatamente y cerrar puertas serían atacados a piedra.



La Policía Metropolitana aunque estuvo presente en los hechos de alteración de orden público y amenaza, no pudieron evitar los daños y el pánico que sembraron los motociclistas.



Charles Valero, uno de los organizadores de la protesta, dijo que esta reacción corresponde a la inconformidad de un gremio que está siendo afectado por “malas decisiones administración distrital”.



“Ha sido desproporcional el incremento del número de prohibiciones, hacia los que tienen las motos como su medio de transporte. No se miden las consecuencias al momento de emitir decretos que atentan contra la economía de la ciudadanía”, expresó Valero.



De todos modos, el representante de los motociclistas no estuvo de acuerdo con el proceder de muchos de los participantes en la jornada y recalcó que “la violencia nunca será el camino”.

Alcaldesa anuncia sanciones contra vándalos

Un grupo de manifestantes arremetió contra las cámaras de fotodetección de la ciudad. Posteriormente atacaron buses y ordenaron al comercio cerrar sus puertas. pic.twitter.com/tHbZ6S3YiE — Roger Urieles (@Rogeruv) September 13, 2022

La alcaldesa Virna Johnson, también rechazó el comportamiento agresivo de muchos de los manifestantes y advirtió que habrá consecuencias para los responsables de los actos vandálicos ocurridos durante la tarde y noche del lunes.



“El derecho a la protesta se respeta pero autoridades desde hoy trabajan en la identificación de quienes alteraron el orden público en Santa Marta”, manifestó la mandataría.



Igualmente indicó que se seguirá socializando con representantes del gremio de motociclistas de Santa Marta la renovación de las medidas contempladas en el nuevo decreto, las cuales la ciudadanía ya conocía porque son las mismas que regían el año pasado.



“En esta reunión escuchamos las necesidades de los motociclistas, quedó agendada la siguiente mesa de trabajo, en la que avanzaremos en temas como la reconversión y reorganización. Seguimos trabajando en la movilidad y seguridad de los samarios”, agregó Johnson.



La alcaldesa también concluyó que “la marcha de motociclistas, estuvo manipulada por líderes cuyos intereses son individuales y politiqueros, enemigos de la ciudad”.



También aseguró que motociclistas de otras ciudades fueron convocados para provocar los desórdenes y caos que causaron graves afectaciones en Santa Marta.





Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

