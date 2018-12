Durante el 2018 han sido asesinados 24 indígenas awá en Nariño

En menos de 24 horas, tres indígenas del pueblo Awá en el Departamento de Nariño han sido asesinados, por lo que sus autoridades no descartan que se trate de una campaña de exterminio que no es nueva y viene de años atrás.

El último hecho que enluta a esa etnia se registró en la tarde del domingo en el corregimiento La Guayacana, zona rural de Tumaco, donde una niña de 16 años, del resguardo Telembí fue encontrada asesinada.



“Nosotros sabemos que la niña apareció muerta en la vía al mar con varios tiros en su cuerpo, nada más sabemos”, declaró Jaime Eduardo Nastacuas, consejero y secretario general de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa).



En la madrugada del mismo domingo, fue asesinado en el municipio Ricaurte, Héctor Ramiro García, quien fue el fundador de la organización Camawari y considerado uno de los líderes más antiguos en procesos de resistencia indígena en el departamento. Con él fue asesinado su hijo Braulio Arturo García, de 28 años quien el sábado fue elegido gobernador del resguardo El Palmar para el período 2019.

Con estas tres recientes muertes violentas de los integrantes del pueblo awá asciende a 24 el número de indígenas de esta comunidad que han sido asesinados en lo que va corrido de todo este 2018 hasta ahora. De esa cifra, la Unipa informó que 12 pertenecen a esta organización y otros 12, a la organización Camawari.

De esa cifra, la Unipa informó que 12 pertenecen a esta organización y otros 12, a la organización Camawari

“Son compañeros muertos hasta ahora y hay otros que no han sido reportados. No tengo el número exacto de amenazados que son varios”, dijo Nastacuas.



Pese a los constantes homicidios registrados en los distintos resguardos y a las denuncias presentadas por las dos organizaciones del pueblo awá, esta población indicó que no hay respuesta de las autoridades.



“De la crisis humanitaria que estamos padeciendo en nuestro territorio lo sabe el mundo entero, pero no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno”, declaró el líder Nastacuas y añadió que más protección lo que se ha visto es la militarización de la zona “y eso ha traído más consecuencias negativas para la población civil”.



Pero el indígena aún no se explica cómo a pesar de la expedición de los distintos autos que obligan al Estado colombiano a protegerlos, hasta el momento eso no ha sucedido.



“En el año 2009, la Corte Constitucional emitió un auto, especialmente, para los 30 pueblos que están en riesgo de desaparecer, pero se quedó en papel y en nuestro territorio no se ve reflejado nada”, aseguró.



“Estamos llenos de Autos pero aquí no se ve ningún avance”, insistió el líder.



No descarta que el aumento de asesinatos y amenazas obedece a la aparición en sus territorios ancestrales de grupos armados ilegales y de narcotraficantes cuando reitera que “aquí todos sabemos que en Tumaco y Barbacoas vienen operando disidencias de las Farc y además aparecieron nuevos grupos desconocidos por la disputa del territorio y entonces hemos sido víctimas de ese flagelo”.



Jaime Caicedo quien pertenece a la organización Camawari del pueblo awá, recordó “que el año anterior no tuvimos mayores inconvenientes, en cambio en solo tres meses del 2018 aproximadamente tenemos ocho muertes lo que es alarmante para nosotros”.



El dirigente cree que con la reciente muerte de los dos líderes, “la 'copa se rebosó'. Estamos cansados de pedir que se respeten los derechos humanos y que en nuestros territorios nos escuchen”.



Caicedo dijo que el pueblo awá en Nariño convocó, de manera extraordinaria, un consejo de seguridad este martes, en el resguardo de Palmar Imbí, localizado en Ricaurte, para tomar decisiones y exigirles a las autoridades adoptar medidas que eviten más exterminio de estas etnias.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO