Van 2.081 sancionados por salir de puente festivo en el país

Aunque la movilidad se ha reducido en todas la carreteras del país por las restricciones emitidas para prevenir la propagación del nuevo coronavirus, algunos ciudadanos volvieron a incumplir las norma y salieron de puente festivo.

Desde el viernes hasta el domingo, la Policía de Tránsito impuso 2.081 sanciones a quienes intentaban salir de sus ciudades pese a no tener una justificación válida para hacerlo. A estos ciudadanos se les impuso una multa de 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes ($ 438.901) y la inmovilización de sus vehículos.



Esto se debe a que solo tienen permiso de circular los vehículos de carga (transporte de alimentos en general), personal de la salud y ciudadanos que demuestren que tienen autorización por sus trabajos.



La Policía de Tránsito afirmó que en lo que va del aislamiento preventivo, que se inició el pasado 25 de marzo en todo el país, se ha sancionado a 32.562 personas, es decir, 543 comparendos diarios, que equivalen a 23 sanciones por hora.



Las ciudades con mayor número de sancionados son Bogotá (9.308), Barranquilla (3.126) y Montería (2.311).



Si bien el número de vehículos en las carreteras pasó de 224.000 automotores en 2019 a solo 62.000 en este puente festivo, las sanciones para quienes siguen irrespetando las normas no paran.



Según la Policía de Tránsito, también se registraron 3.282 comparendos generales, por no portar la licencia de conducir, la revisión técnico-mecánica ni el seguro obligatorio.



“La siniestralidad vial también ha disminuido, ya que el año pasado para este puente fallecieron 46 personas, y este año, desde el viernes hasta el domingo a mediodía van 16”, señaló el mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, director de la Policía de Tránsito y Transporte.



El mayor Rodríguez también señaló que en este puente se registró una reducción de la prueba de alcoholemia en comparación con lo ocurrido el año pasado. “Solo 10 personas fueron multadas por conducir en estado de embriaguez, especialmente en Bogotá, cuando el año pasado fueron 46”, dijo.

Entre tanto, los delitos en las carreteras no paran. De acuerdo con el mayor Rodríguez, además de transitar por lugares prohibidos debido a la emergencia, capturaron a tres personas por transportar marihuana y a una por contrabando.



“Además de los comparendos, se ha judicializado a tres personas por transportar 3,2 toneladas de marihuana en las vías del Magdalena Medio, Quindío y Valle del Cauca. Es una cifra récord en 36 horas. También se hizo una incautación de 260.000 cajetillas de cigarrillos chinos”, dijo el director de la Policía de Tránsito y Transporte.



Por último, aseguró que a la fecha, 3.794 caravanas han acompañado 20.000 vehículos que transportan alimentos para evitar que se presenten hurtos, como ha ocurrido en la región Caribe.



