'Vamos para Manizales': pasajeros se niegan a bajar de avión que aterrizó en Pereira

Los pasajeros de un avión de la aerolínea Clic, que cubría en la tarde de este jueves 7 de diciembre la ruta Bogotá - Manizales, se negaron a descender de la aeronave que, según radares, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en Pereira. La aerolínea no ha dado declaraciones de lo sucedido hasta el momento.



Se trataría del vuelo Clic Ve 7838, que tenía su salida programada a las 3:30 p. m. desde Bogotá.



Según los pasajeros, en pleno vuelo (el cual dura cerca de 35 minutos) el capitán de la aeronave les dijo que debían llevarlos a la capital de Risaralda y que no aterrizarían en el aeropuerto La Nubia, en Manizales.



Los viajeros denuncian que no les explicaron por qué debían aterrizar en Pereira y no en la capital de Caldas.



Además, los pasajeros manifestaron que las opciones dadas por el piloto eran devolverse a la capital del país o dirigirse a la terminal de transportes de Pereira, pero que cada uno debía pagar su pasaje en bus a Manizales.



Ante esas propuestas, los pasajeros al parecer decidieron quedarse un rato en el avión y negarse a descender del mismo. Sin embargo, el aeroplano aterrizó en Pereira.



"¿Y quién nos va a pagar hospedaje en Bogotá?", preguntó de manera airada una de las pasajeras en el video difundido en las redes sociales sobre lo ocurrido.



Hasta el momento, no se conocen más detalles de los tripulantes y su decisión final.



@ClicAir_ Pasajeros del vuelo 7838 reportan que salió hoy de BOG a las 3:30 p.m, hacia Manizales, aterrizó fue en Pereira. Los pasajeros se niegan a salir del avión hasta tanto un vocero de la compañía les dé una explicación y los lleve a su destino. @ELTIEMPO @AerocivilCol pic.twitter.com/1gBVk8CaU3 — Carlos Camacho Marin (@CarlosACamachoM) December 7, 2023

Vuelo Clic 7838 a Manizales de las 5 pm desde Bogotá, dejan tirados a 40 pasajeros en PEREIRA.. pic.twitter.com/R2nwk4KNJk — augusto garcia (@garciatamayo33) December 7, 2023

Sobre este tipo de hechos cabe afirmar que en muchas ocasiones los aviones deben que provienen desde Bogotá con destino a Manizales, aterrizan en Pereira argumentando mal tiempo.



Según los datos de localización de la aplicación de Flight Radar, el vuelo fue desviado alrededor de las 4: 30 p. m. a la capital de Risaralda. En los datos publicados se documentó que horas después, sobre las 7 de la noche, el mismo avión regresó a la ciudad de Bogotá, aterrizando a las 7:40 p. m.



FERNANDO UMAÑA MEJÍA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

