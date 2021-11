Así intervino juez por pleito entre representantes de la música vallenata

El acordeonero Rafael Ricardo Barrios deberá retirar de sus redes sociales las publicaciones injuriosas contra Rafael Manjarrez, compositor y vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco).



La orden fue emitida por el Juez Primero Civil Municipal de Bogotá, tras el incumplimiento de Barrios a la decisión de la Corte Constitucional.

“En el término de dos días, Rafael Ricardo Barrios debe rendir un informe sobre el cumplimiento de la sentencia de unificación 420 de 2019, que le protegió los derechos al Buen nombre y a la Honra de Rafael Manjarrez Mendoza”, reza el comunicado enviado por Sayco.



En su defensa, el mencionado acordeonero informó al juez que eliminó de su cuenta personal de YouTube los mensajes publicados en esta red social alusivos al accionante.



Sin embargo, y pese a los requerimientos realizados, aseguró el juez que, debido a que no dio cumplimiento a la orden de tutela, admite el incidente de desacato propuesto contra el acordeonero.



En este mismo contexto, le ordena a Barrios que se pronuncie sobre la eliminación de los mensajes en la red social Facebook, de lo cual había guardado silencio.

Así fue la intervención de la Corte Constitucional

“Las consecuencias derivadas del incumplimiento de la orden constitucional proferida con base en el Decreto 2591 de 1991 podrían representar arresto hasta de seis meses y/o multa hasta de 20 salarios mínimos mensuales, sin perjuicio de las sanciones penales a las que hubiere lugar”, sostiene el fallo.



Cabe recordar que, en el 2019, la Corte Constitucional amparó el derecho al buen nombre y la honra del directivo de Sayco, y le dio la razón en su demanda para restablecer sus derechos constitucionales.



En ese entonces, le ordenó al demandado retirar de sus redes sociales las publicaciones alusivas al compositor Manjarrez y que en lo sucesivo se abstuviera de continuar con conductas similares.



La sentencia de la Corte de 2019 señaló, además, que todo lo afirmado por el accionado Rafael Ricardo en sus redes “es injuria y otras veces es calumnia”, que lo hace con el “ánimo de desacreditar” y que “su conducta constituye cyberacoso”.

La explicación del directivo de Sayco

Dijo en los mensajes que yo no podía ser directivo de Sayco porque soy notario FACEBOOK

TWITTER

“Este fallo es una decisión judicial que no tiene recurso, porque sale al paso de un incumplimiento de parte de Rafael Ricardo, a pesar de que ya había una orden de la Corte Constitucional”, explicó Rafael Manjarrez.



El directivo recalcó que se trata de un proceso de una acción de tutela instaurada en contra de Rafael Ricardo Barrios, ante los señalamientos que venía haciendo el acordeonero.



“Dijo en los mensajes que yo no podía ser directivo de Sayco porque soy notario. Que a él lo expulsaron injustamente violándole los derechos. Se mete con mi familia, me abrió una guerra en las redes sociales permanentemente”, subrayó el compositor.



“Me gustaría que Ricardo reflexione y entienda que se puede controvertir respetando. Que en un Estado social de derecho ningún ciudadano tiene autorización para agredir, calumniar con diatribas a nadie”, puntualizó Manjarrez.



EL TIEMPO intentó contactar al acordeonero con el fin de conocer su versión al respecto, pero no recibió respuesta.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar

