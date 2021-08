Niños de Valledupar siguen en clases virtuales 

Un fallo de tutela, que había sido interpuesta por Rafael Amarís, padre de un estudiante del Colegio Nacional Loperena en Valledupar, obliga a la Secretaría de Educación Municipal a suspender de manera inmediata el retorno de actividades académicas presenciales en esta zona del país.



El fallo fue emitido por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Valledupar y aclaró que la medida cautelar será provisional.



“Con el fin de no consolidar un perjuicio irremediable o daño consumado; por lo tanto, seguirá la suerte de la decisión final dentro del proceso de tutela”, reza el fallo.



Iván Arturo Bolaño Baute, secretario de educación municipal, secretario de Educación, destacó que acatará el auto de admisión de la tutela y organizará lo correspondiente para dar cumplimiento a este requerimiento.



En Valledupar existen 184 sedes educativas oficiales y 186 colegios privados, la mayoría están habilitados.



Al resto, se le vienen realizando intervenciones estructurales por valor de 1.333 millones por parte del municipio.



El 97 por ciento de estos establecimientos venían preparándose para iniciar las clases presenciales esta semana, luego de que el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes, con funciones de control de garantías, negó la acción de tutela interpuesta por la Asociación de Educadores del Cesar (Aducesar).



Mediante este recurso, Aducesar pretendía suspender la presencialidad en las Instituciones Educativas oficiales del departamento.



Estudiantes de Valledupar solo en clases virtuales Foto: Alcaldía

“La posibilidad de contagios dentro de los espacios cerrados es alta y las adecuaciones de las instalaciones de los colegios son precarias. Más del 40 por ciento de los docentes son mayores de 60 años y presentan comorbilidades”, resaltaba en su petición, las directivas de Aducesar.



El juzgado consideró improcedente el recurso jurídico considerando que “No existen pruebas suficientes que demuestren la presunta vulneración de derechos fundamentales de acuerdo a lo expuesto por Aducesar”, dice el fallo.



“Tampoco demuestra, las situaciones personales, puntuales como podrían ser morbilidades o imposibilidad actual de acceder a la vacunación del caso”, sostuvo.



Plantón de padres de familias y estudiantes

El concepto generalizado de algunos padres de familia de Valledupar, es que no existe un criterio unificado por parte del poder judicial.



“Si ya existe un fallo que autoriza retornar presencialmente a los colegios, por qué otro lo prohíbe, siendo que los argumentos son similares: bioseguridad, instalaciones…”, enfatizó un padre de familia que prefirió omitir su nombre.



“Esto podría tener un trasfondo por parte de algunos docentes que no tienen interés de no retomar el proceso laboral presencial porque se han acomodado a los tiempos de las clases virtuales”, replicó.



Frente a la inestabilidad de estas determinaciones, los padres de familia y estudiantes de los colegios Joaquín Ochoa y Francisco Molina de Valledupar, anunciaron un plantón para esta tarde en la mítica plaza Alfonso López.



“Nos están bailando el indio. Estos docentes nos quieren dejar la tarea a los padres de familia como sino tuviéramos oficios que hacer en casa y en el trabajo”, resaltó uno de los padres de familia que asistirá a la protesta.



Entretanto, el colegio Antonio Enrique Díaz de Badillo, zona rural de la capital del Cesar, están contemplando presentar un derecho de petición al Juzgado e interpondrán una tutela para que los dejen regresar.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

