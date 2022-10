Un presunto caso de infidelidad desató todo un revuelo en Valledupar, luego de que una mujer sorprendiera a su pareja con otra persona en un vehículo.



Los hechos quedaron registrados en un par de videos que grabaron los testigos y posteriormente fueron difundidos en las redes sociales hasta convertirse en virales.

Al confirmar sus sospechas de un posible engaño, la señora se colgó de la camioneta para pedirle al conductor que bajara a la ciudadana del automotor. Y, al no lograr su exigencia en el primer intento, golpeaba la cubierta.



“Cuidado me tocas, no te tienes que meter, atrévete. Te jodo. Te voy a enseñar a respetar”, le dijo la mujer a la señalada en medio de los insultos.

Los testigos, entre motociclistas y transeúntes, se solidarizaron con la reclamante y también le pedían al chofer que bajara del vehículo para que arreglara las diferencias con su pareja.



Durante el reclamo, la señora sufrió lesiones en sus dedos, al machucarse con la ventana de la segunda puerta delantera, de donde se estaba aferrando. Como si fuera poco, puso su vida en riesgo cuando el hombre retomó la marcha del auto.



La segunda parte del acontecimiento

En un segundo video, se ve cuando una caravana de motociclistas sigue al vehículo, el cual se detuvo en la calle 13A con carrera 14, zona residencial de la capital del Cesar.



“Eso no se hace, bájala”, insiste la mujer a estas alturas, donde logró bajar al conductor, quien de pronto le abre la puerta y la sube al automotor. Según relatan los testigos, a bordo del vehículo hubo un enfrentamiento a golpes entre ambas mujeres.



La grabación se corta cuando la camioneta emprende la marcha con las dos mujeres y los testigos retoman sus actividades.



VALLEDUPAR

