Valledupar rinde homenaje a sus juglares y potencia el turismo

Valledupar se ha engalanado de esculturas a escala natural y hace homenaje a sus juglares.



Esta es una propuesta de la Gobernación del Cesar y la alcaldía de Valledupar, que busca fomentar la creación artística y los valores culturales con fines turísticos, para convertir a este sector, en la tercera economía del Cesar.

Se trata de atractivos monumentos, labrados en bronce, como tributo a grandes exponentes del folclor vallenato, del cual hacen parte un granel de íconos musicales como: Diomedes Díaz y su hijo Martín Elías, Leandro Díaz, Carlos Vives, Jorge Oñate, Peter Manjarrez, Iván Villazón y Kaleth Morales, que según los turistas, le dan un aire fresco, alegre y melodioso a la capital del Cesar.

“Los ojos del Alma”, un reconocimiento al aporte musical, del compositor “ciego”, Leandro Díaz, una imagen que retrata través de su semblante, el testimonio de sus 350 canciones. Foto: archivo particular

“Tenía deseos de visitar a Valledupar, porque me gustan mucho su folclor, sus artistas, el río Guatapurí. Pero, me llevé una sorpresa, porque es muy distinta a la ciudad que muestran en las telenovelas. Me encontré una ciudad moderna, con esculturas de varios artistas, que se asemejan mucho a lo que realmente son” dice encantada, María Narváez, una turista de Medellín.



Una de las esculturas más admiradas y visitadas es la “Silla de Diomedes Díaz”, ubicada en la entrada del balneario Hurtado, que plasma, la expresión característica del artista, sentado espontáneamente en una banca metálica con listones de madera, construida por la alcaldía de Valledupar, como parte del proyecto de intervención paisajística de la ciudad y recuperación de la glorieta aledaña a este lugar.

En este mismo lugar, se encuentran, otras figuras talladas, como las del “cantor de cantores” Iván Villazón y el representante de la nueva ola, Kaleth Morales. Foto: archivo particular

Allí, cada año, los fanáticos del ídolo musical, celebran con versos y cantos, su natalicio, se toman fotografías, para tributarle su cariño.



“Diomedes ha sido mi ídolo, por eso, cada vez que vengo a esta ciudad me gusta tomarme fotos en este lugar, que además, está rodeado de jardines y luminarias que embellecen el lugar” afirma, Rosa Elvira Mendoza, una visitante de Sincelejo.



No muy lejos de este lugar, se divisan “Los ojos del Alma”, un reconocimiento al aporte musical, del compositor “ciego”, Leandro Díaz, una imagen que retrata través de su semblante, el testimonio de sus 350 canciones.

Una de las esculturas más admiradas y visitadas es la “Silla de Diomedes Díaz”, ubicada en la entrada del balneario Hurtado, Foto: archivo particular

La obra fue elaborada bajo un concepto folclórico, tipo busto a gran escala, sujeto a un pedestal metálico, con acabados en piedras oscuras de alto y bajo relieva, decorada con una luz led en el contorno y un reflector en la parte frontal, que la hace atractiva para propios y visitantes.



“Tiene muchos detalles del artista, con gestos bastante semejantes cuando cantaba” cuenta emocionada otra turista.



A este imaginario colectivo escultural, se suman, la efigie de Carlos Vives montado en su famosa bicicleta, un monumento cuyo costo supera los 100 millones de pesos, el cual luce en el parque 'La Provincia', un escenario rodeado de la exuberancia del río Guatapurí, donde el artista se ha presentado en otras ocasiones para concientizar a los vallenatos sobre la preservación de esta joya natural.

En este mismo lugar, se encuentran, otras figuras talladas, como las del “cantor de cantores” Iván Villazón y el representante de la nueva ola, Kaleth Morales, Foto: archivo particular

La estatua fue realizada en bronce, esculpida por el artista plástico, Adolfo Jácome Camacho, con las medidas exactas del cantante: 1.75 X 1.80 de alto, en la que se aprecia un Carlos Vives, fresco, alegre, carismático, despeinado, luciendo una 'pinta” playera', que rememora sus primeras apariciones en pantalones cortos y balaca.



En este mismo lugar, se encuentran, otras figuras talladas, como las del 'cantor de cantores' Iván Villazón y el representante de la nueva ola, Kaleth Morales, inauguradas recientemente por la gobernación del Cesar, que evocan las inspiraciones de estos juglares y expresan la magia cultural en el imaginario colectivo de quienes las visitan.

Diomedes ha sido mi ídolo, por eso, cada vez que vengo a esta ciudad me gusta tomarme fotos en este lugar, que además, está rodeado de jardines y luminarias que embellecen el lugar FACEBOOK

TWITTER

Están realizadas en un material resistente, recubierto en color bronce. En su interior, tienen una estructura metálica, y se tuvo como referente, algunos de sus álbumes musicales que lucieron en grandes escenarios.



“Son puntos estratégicos que la gente quiere disfrutar cada vez que visitan a la ciudad, que de alguna manera, le permite al turista, dialogar con nuestra cultura musical, reconocida por sus letras descriptivas, narrativas cantadas por nuestros intérpretes, que hacen la estadía más acogedora de quienes nos visitan” recalca el gobernador del Cesar, Francisco Ovalle Angarita.





Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar